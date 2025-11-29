Navarra Arena acoge hoy por primera vez la final del Campeonato de Bertsolaris de Navarra

Todo está preparado para que se dispute en Pamplona la final del Campeonato de Bertsolaris de Navarra que, con el salto del Anaitasuna al Navarra Arena, reunirá a unos 2.500 aficionados para disfrutar de la actuación de ocho bertsolaris.

En la final que se celebra cada dos años participarán por primera vez el leitzarra Eki Mateorena y la beratarra Ekiñe Zapiain, que junto con el vigente campeón, Julio Soto, Eneko Lazkoz, Joanes y Xabat Illarregi, Saioa Alkaiza y Sarai Robles formarán el ochote finalista.

De los finalistas, tres son leitzarras, el más joven tiene 20 años y el mayor 42, y todos ellos se han hecho con el billete para cantar en el Campeonato de Euskal Herria.

La encargada de llevar la txapela será por primera vez una asociación, la Asociación Zaldiko Maldiko de Pamplona, a la que se le quiere agradecer su apoyo al euskera y al bertsolarismo.

Las puertas del Navarra Arena se abrirán a las 15:30 horas y se podrán adquirir entradas en taquilla. La final comenzará a las 17:00.

A pesar de que se podrá aparcar, desde la organización han hecho un llamamiento a utilizar el transporte público. También estarán preparados el punto morado y la zona infantil. Se espera el mayor número de telespectadores de la historia en el Navarra Arena, aunque también se podrá seguir la final del Campeonato de Bertsolaris de Navarra tanto por la radio como por televisión (ETB1, Euskadi Irratia, Nahieran).