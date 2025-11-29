NAFARROA
Nafarroako Bertsolari Txapelketaren finala hartuko du lehenengo aldiz, gaur, Nafarroa Arenak

Eki Mateorena eta Ekiñe Zapiain lehenengo aldiz izango dira final handian, Soto, Lazkoz, Joanes eta Xabat Illarregi, Alkaiza eta Roblesekin batera. 2.500 ikus-entzule inguru espero dira.
Zortzi finalistak, Nafarroako Bertsolari Txapelketaren finalerako prest.
Finalistak. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Dena prest da Iruñean Nafarroako Bertsolari Txapelketaren finala jokatzeko. Anaitasunatik Nafarroa Arenara jauzi eginda, 2.500 zale inguru batuko dira zortzi bertsolariren jardunaz gozatzeko.

Bi urtez behin egiten den finalean parte hartuko dute lehenengo aldiz Eki Mateorena leitzarrak eta Ekiñe Zapiain beratarrak. Horiekin batera, egungo txapelduna den Julio Sotok, Eneko Lazkozek, Joanes eta Xabat Illarregik, Saioa Alkaizak eta Sarai Roblesek osatuko dute zortzikote finalista.

Zortzitik hiru leitzarrak, gazteenak 20 urte eta zaharrenak 42, eta guztiek eskuratu dute Euskal Herriko Txapelketan kantatzeko txartela.

Txapela janzteko ardura elkarte batena izango da lehenengoz, Iruñeko Zaldiko Maldiko elkartearena hain zuzen. Iruñean euskarari eta bertsolaritzari eskainitako babesa eskertu nahi dute horrela.

Nafarroa Arenako ateak 15:30etan zabalduko dira, eta leihatilan egongo da sarrerak eskuratzeko aukera. Finala, 17:00etan hasiko da.

Aparkatzeko aukera izango bada ere, garraio publikoa erabiltzeko deia egin dute antolakuntzatik. Puntu morea eta haur txokoa ere prest izango dira. Inoizko ikus-entzule kopuru handiena espero da Nafarroa Arenan, nahiz eta irratiz zein telebistaz (ETB1, Euskadi Irratia, Nahieran) ere izango den Nafarroako Bertsolari Txapelketaren finala jarraitzeko aukera.

Bertsolaritza Nafarroa

