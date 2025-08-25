Óbito

Fallece la actriz Verónica Echegui

La protagonista de la película "Yo soy la Juani" ha fallecido a los 42 años debido a una enfermedad, según ha confirmado su entorno.

MADRID, 25/08/2025.- Fotografía de archivo tomada el 22 de septiembre de 2022 que muestra a la actriz Verónica Echegui en la 70 edición del Festival de Cine de San Sebastián. La actriz Verónica Echegui, cuatro veces nominada al Goya y que se dio a conocer por su papel de La Juani en la película de Bigas Luna de 2006, ha fallecido en Madrid a los 42 años, según ha informado la Unión de Actores y Actrices en sus redes sociales. EFE/ Javier Etxezarreta

Echegui protagonizó "Yo soy la Juani", de Bigas Luna

La actriz española Verónica Echegui (Verónica Fernández de Echegaray, Madrid 1983) falleció ayer, domingo, en Madrid debido a una enfermedad. La intérprete y directora tenía 42 años. 

Echegui se dio a conocer al gran público en 2006, cuando protagonizó la película Yo soy la Juani, de Bigas Luna, y después de ello ha trabajado con cineastas como Daniel Calparsoro, Gorka Merchán, Marta Ripoll, Daniel Sanchez Arevalo, Cesc Gay y Pau Freixas, entre otras y otras, además de en la producción vasca Intimidad

En 2021 consiguió el premio Goya al mejor cortometraje de ficción por su obra Tótem loba.  

