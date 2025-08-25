La actriz española Verónica Echegui (Verónica Fernández de Echegaray, Madrid 1983) falleció ayer, domingo, en Madrid debido a una enfermedad. La intérprete y directora tenía 42 años.

Echegui se dio a conocer al gran público en 2006, cuando protagonizó la película Yo soy la Juani, de Bigas Luna, y después de ello ha trabajado con cineastas como Daniel Calparsoro, Gorka Merchán, Marta Ripoll, Daniel Sanchez Arevalo, Cesc Gay y Pau Freixas, entre otras y otras, además de en la producción vasca Intimidad.

En 2021 consiguió el premio Goya al mejor cortometraje de ficción por su obra Tótem loba.