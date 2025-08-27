Obito
Fallece el actor Eusebio Poncela, a los 79 años

El madrileño ha estado ligado a la interpretación cerca de siete décadas, y en 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista.
MADRID, 27/08/2025.- Fotografía de archivo del 28/05/2025 del acto Eusebio Poncela durante el estreno de la serie 'Matices' en Madrid. Eusebio Poncela, protagonista de películas como 'La ley del deseo' de Pedro Almodóvar, ha fallecido este miércoles a los 79 años, ha informado la Academia de Cine en X. EFE/ Daniel González
Eusebio Poncela, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Eusebio Poncela aktorea hil da, 79 urte zituela
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El actor Eusebio Poncela, protagonista de películas como La ley del deseo de Pedro Almodóvar, ha fallecido este miércoles a los 79 años, ha informado la Academia de Cine.

Veterano actor, productor y guionista español, en 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película Intacto.

Además de pintor, ha estado cerca de 70 años haciendo teatro, cine y televisión. Ha protagonizado las series Los gozos y las sombras, Las aventuras de Pepe Carvalho o Águila roja y obras de teatro como Esto no es La casa de Bernarda Alba o El beso de la mujer araña.

Artista sin pelos en la lengua, en una entrevista llegó a decir que durante su vida profesional ha sido censurado “por maricón, por pobre, por artista, por yonqui”. Nació en Madrid el 15 de septiembre de 1945 y se crio en plena dictadura franquista en el popular barrio de Vallecas.

Actores Cine

