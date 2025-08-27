Fallece el actor Eusebio Poncela, a los 79 años

Veterano actor, productor y guionista español, en 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película Intacto.

Además de pintor, ha estado cerca de 70 años haciendo teatro, cine y televisión. Ha protagonizado las series Los gozos y las sombras, Las aventuras de Pepe Carvalho o Águila roja y obras de teatro como Esto no es La casa de Bernarda Alba o El beso de la mujer araña.

Artista sin pelos en la lengua, en una entrevista llegó a decir que durante su vida profesional ha sido censurado “por maricón, por pobre, por artista, por yonqui”. Nació en Madrid el 15 de septiembre de 1945 y se crio en plena dictadura franquista en el popular barrio de Vallecas.