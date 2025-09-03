Fallece la cineasta Mirentxu Loyarte

La cineasta Mirentxu Loyarte (Pamplona, 1938-2025), miembro del grupo de cineastas que fundó el cine vasco a finales de los años 1960 y 1970 (Néstor Basterretxea, Fernando Larruquert, Javier Agirresarobe...), ha fallecido.

En 1978, Loyarte dirigió el cortometraje Irrintzi, película experimental sobre la identidad vasca que contó con guion de Luis Iturri, música de Xabier Urbeltz, y textos de Gabriel Celaya, Blas de Otero y Gabriel Aresti y Xabier Amuriza.

Además, en 1981, Loyarte dirigió el duodécimo episodio de la fundamental colección de documentales Ikuska. En la película, de diez minutos, Loyarte retrató la situación de la mujer vasca.

En 2016, la cineasta e investigadora Iratxe Fresneda presentó la película Irrintziaren oihartzunak. "Es un retrato del exilio creativo de Loyarte, una de las pioneras valientes del cine europeo que permanecen en el anonimato; a pesar de sus proyectos pendientes, Loyarte nunca ha dejado de ser cineasta", dijo Fresneda.