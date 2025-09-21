Bariazioak está atravesada por el duelo, y, tal y como vemos a su final, dedicada a tu aita. ¿Cuál es la génesis de la película y cómo se ha ido armando? ¿Qué ofrece la creación a las creadoras para acompañarlas en el duelo?

Mi padre falleció hace año y medio. Fue algo repentino, y estas pérdidas suponen golpes muy duros. En pleno proceso de duelo, se me ocurrió hacer este cortometraje; lo primero que escribí fue el texto que la actriz Edurne Azkarate declama en off. A partir de ahí, escribí el guion.

Cuando tenía una primera versión, se la pasé a mis amigas Maider Fernández y Claudia Salcedo, que luego han formado parte del equipo de la película, y a mi pareja, y les pedí que la leyeran, que me dijera si veían algo ahí. Los tres me dijeron que sí, y tiramos adelante.

Creo que la creación supone un asidero para los creadores. A mí, al menos, me ha surgido crear, y creo que existe algo bello en el hecho de crear algo en los momentos más duros de la vida de una o uno.

Los protagonistas encuentran sosiego en la música. ¿Cómo explicas la capacidad del arte para proporcionar a su receptor o receptora ora sosiego ora ímpetu y energía?

No sé si esa capacidad del arte se puede explicar, pero no hay duda de que la tiene.

Me parece que el arte posee la capacidad de transmitir emociones. Muchas veces, la música o el cine nos permiten comunicar aquello que no podemos comunicar a través de las palabras.

Además, cada receptor o receptora puede recibir de manera diferente eso que el credor o la creadora le quiere transmitir. Puede ser sosiego o ímpetu, como tú dices.

Se percibe una voluntad estética en la película, una búsqueda de la belleza. ¿Qué lugar reservas para la belleza en tu propuesta cinematográfica?

La verdad es que siempre trato de que mi cine sea bello. En el caso de Bariazioak, una de las decisiones más importantes y que creo que marca totalmente la estética del cortometraje fue rodar en 16 mm.

Como la ficción discurre en un taller de encuadernación, me pareció importante que a la hora de rodar esa labor manual la imagen recogiera esa materialidad del cine. Es la primera vez que trabajo con el director de fotografía Pablo Paloma, y me gustaría repetir. Esta colaboración ha sido crucial para conseguir la estética que tiene la película.