El cine vasco, sin miedo en Sitges

Cuatro películas vascas competirán en la Sección Oficial de la 58ª edición del festival de cine fantástico de Cataluña: "Gaua", "Singular", "Balearic" y "Decorado".

"Gaua" es el tercer largometraje de Paul Urkijo. Foto: David Herranz.
Natxo Velez | EITB

Ya está en marcha, en la localidad costera de Sitges (Barcelona), la 58ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, donde el cine vasco tendrá una destacada representación hasta el 19 de octubre.

En la nutrida Sección Oficial del festival (reúne un total de 34 trabajos), se podrán ver cuatro películas vascas: Gaua , tercer largometraje de Paul Urkijo; la película de animación Decorado, dirigida por el gallego Alberto Vázquez para la productora bilbaína Uniko; Singular, segundo largometraje de Alberto Gastesi; y Balearic, del donostiarra Ion de Sosa.

Además, en la sección Noves Visions Sitges se verá El último arrebato,  documental sobre la icónica película de Iván Zulueta, y en la sección Brigadoon el cortometraje vasco Tragedium .

Yune Nogueiras protagoniza, acompañada de Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza, el tercer largometraje de Paul Urkijo (Errementari, Irati), una historia ambientada en el siglo XVII y que recorre la mitología de la noche. En plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, y, en la oscuridad del bosque, se da cuenta de que algo le sigue hasta que se encuentra con tres mujeres por el camino.

Singular es el nuevo trabajo de Alberto Gastesi,  tras su anterior película La quietud en la tormenta. Está protagonizada por Javier Rey y Patricia López Arnaiz, y mezcla la inteligencia artificial y el drama familiar.

Tras el éxito de Unicorn Wars, la productora bilbaína Uniko presentará en el festival catalán la película de animación Decorado, una historia dirigida por el gallego Alberto Vázquez en la que un ratón emprenderá una huída en pos de la libertad, azuzado por la paranoia diaria.

Balearic, por último, mezcla terror y cine social desde la particular mirada de Ion de Sosa (Sueñan los androidesMamántula...).

La nueva película de Julia Ducournau, Alpha, abrirá el festival de cine de Cataluña. Tras ganar la Palma de Oro del Festival de Cannes con Titane, la cineasta francesa ha querido intensificar el drama en su nueva película, pero no renuncia a la estética oscura y el ambiente inquietante. 

