El cine vasco, sin miedo en Sitges

Ya está en marcha, en la localidad costera de Sitges (Barcelona), la 58ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, donde el cine vasco tendrá una destacada representación hasta el 19 de octubre.

En la nutrida Sección Oficial del festival (reúne un total de 34 trabajos), se podrán ver cuatro películas vascas: Gaua , tercer largometraje de Paul Urkijo; la película de animación Decorado, dirigida por el gallego Alberto Vázquez para la productora bilbaína Uniko; Singular, segundo largometraje de Alberto Gastesi; y Balearic, del donostiarra Ion de Sosa.

Además, en la sección Noves Visions Sitges se verá El último arrebato, documental sobre la icónica película de Iván Zulueta, y en la sección Brigadoon el cortometraje vasco Tragedium .

Yune Nogueiras protagoniza, acompañada de Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza, el tercer largometraje de Paul Urkijo (Errementari, Irati), una historia ambientada en el siglo XVII y que recorre la mitología de la noche. En plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, y, en la oscuridad del bosque, se da cuenta de que algo le sigue hasta que se encuentra con tres mujeres por el camino.