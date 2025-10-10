Euskal zinema, beldur barik Sitgesen
Lau euskal film lehiatuko dira fantasiazko zinemaren Kataluniako jaialdiaren 58. edizioko Sail Ofizialean: “Gaua”, “Singular”, “Balearic” eta “Decorado”.
Martxan da, Sitges Bartzelonako kostaldeko herrian, Fantasiazko Zinemaren Kataluniako Nazioarteko Jaialdiaren 58. edizioa, eta euskal zinemak ordezkaritza azpimarragarria izango du bertan, urriaren 19ra arte.
Sail Ofizial ugarian (34 lan biltzen ditu guztira), lau euskal film ikusi ahalko dira: Gaua Paul Urkijoren hirugarren film luzea, Decorado Alberto Vázquez galiziarrak Uniko Bilboko ekoiztetxearentzat zuzendutako animaziozko filma, Singular Alberto Gastesiren bigarren film luzea eta Balearic Ion de Sosa donostiarraren lana. Lehen hiru filmek EITBren parte-hartzea dute.
Gainera, Noves Visions Sitges atalean, El último arrebato Ivan Zuluetaren film ikonikoari buruzko dokumentala ikusiko da, eta Brigadoon sailean, Tragedium euskal ekoizpena.
Yune Nogueiras aktorea da Gaua Paul Urkijoren (Errementari, Irati) filmeko protagonista, eta Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñake Irastorza ditu ondoan. XVII. mendean dago girotuta istorioa, eta gaueko mitologiak zeharkatzen du. Sorgin ehiza betean, Kattalinek senarrarengandik ihes egingo du gau batez. Baso ilunean galduta, atzetik zerbait duela konturatuko da, eta bidean hiru emakume topatuko ditu.
Singular aurkeztuko du Alberto Gastesik, Gelditasuna ekaitzean bere aurreko filmearen ondoren. Javier Rey eta Patricia Lopez Arnaiz dira adimen artifiziala eta familiarteko drama nahasten dituen filmaren protagonistak.
Unicorn Wars arrakastatsuaren ondoren, Decorado animaziozko filma aurkeztuko du Kataluniako jaialdian Uniko Bilboko ekoiztetxeak, Alberto Vázquez galiziarrak zuzendutako istorioa. Arnold sagua askatasunaren bilaketan abiatuko da, ihesi, eguneroko paranoiak xaxatuta.
Balearicek, azkenik, terrorea eta zinema soziala nahasten ditu, Ion de Sosa zuzendariaren (Sueñan los androides, Mamántula…) begirada berezitik.
Julia Ducournauren pelikula berriak, Alphak, irekiko du Kataluniako zinema jaialdia. Titane filmarekin Canneseko zinema jaialdiko Urrezko Palma irabazi ondoren, frantses zinemagileak drama areagotu nahi izan du film berrian, baina nabari da oraindik estetika eta giro artegatsua.
Albiste gehiago zinema
