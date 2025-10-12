El cortometraje 'El regalo', de Lara Izagirre, obtiene el primer premio en el festival de cine Akedikhea de Berlín

El cortometraje El regalo, de Lara Izagirre, ha obtenido el primer premio en el festival de cine Akedikhea de Berlín, organizado por la comunidad gitana.

La película, grabada en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga, habla de la discriminación que sufren los gitanos cuando entran en un comercio.

En el programa "Amarauna" de Euskadi Irratia, Izagirre ha expresado su satisfacción por el premio y ha subrayado que "este reconocimiento tiene un valor especial porque viene de la propia comunidad".