Lara Izagirreren 'El regalo' film laburrak lehen saria eskuratu du Berlingo Akedikhea zinema jaialdian

Bilboko Otxarkoaga auzoko hiru emakumerekin grabatutako film laburrak ijitoek pairatzen duten diskriminazioa du ardatz.
lara izagirre
author image

EITB

Azken eguneratzea

Lara Izagirreren El regalo film laburrak lehen saria eskuratu du ijito komunitateak antolatutako Berlingo Akedikhea zinema jaialdian. 

Bilboko Otxarkoaga auzoan grabatu zuten filma, eta erosketak egitera doazenean ijitoek pairatzen duten diskriminazioaz hitz egiten du.

Euskadi Irratiko "Amarauna" saioan, Izagirrek berak adierazi du pozik dagoela sariarekin, eta azpimarratu du "aitorpen horrek balio berezia duela, komunitatetik bertatik datorrelako". 

 

 

