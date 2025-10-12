Cine Vasco
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

'Singular', segundo largometraje de Alberto Gastesi, compite en Sitges

Sitgesen lehiatuko da "Singular", Alberto Gastesiren bigarren film luzea
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sitgesen lehiatuko da "Singular", Alberto Gastesiren bigarren film luzea
author image

EITB

Última actualización

Escrita por los donostiarras Alberto Gastesi y Alex Merino, la película es un drama humanista de ciencia ficción que comenzó a desarrollarse hace ahora diez años. En este trabajo, patrocinado por EITB, se analizan los límites de la Inteligencia Artificial y el duelo humano. Compite en la sección oficial del festival de Sitges.

Cultura Gente Famosa Cine Cine

Más noticias cine

Cargar más