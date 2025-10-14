El festival de cine de Lekeitio, Euskal Zine Bilera, celebra su 48ª edición entre los días 16 y 21 de octubre.

En la Sección Oficial, competirán los cortometrajes Éxodo (Jorge Monetereo Quintana), Markelen Gurutzea (Alberto Bilbao Arnóz), Berandu (Lorenzo Azpeitia Anta), Eraman zutela (Mikel Balerdi Arruabarrena), Dear Death (Maddi Hernaez Susperregui), Pentsatzen dut (Karmele Mitxelena), Xiberoa Kantuz Loraturik. Txoriekin hizketan (Ane Rotaetxe eta Larraitz Zuazo), Olentzerori Eskatu Nion (Amaia San Sebastian Larzabal), Kamarada (Jon Iñigo Hidalgo Gereñu), Planetagatik (Eneko Muruzabal Elezcano), Maritxu, nora zoaz? (Alex Altuna Tojal), Inkognita (Julen Gorosabel Ortega), Kume (Xabier Larrazabal), Arditurri (Ander Arrieta Odriozola), Ehiza (Aitzol Saratxaga), Erreka zoko hortan (Ekaitz Bertiz), Bidean (Imanol G. Gurrutxaga), Ziklope (Xabat Lertxundi Aiertza), Dinosaurioak (Koldo Almandoz) y Azkena (Ane Inés Landeta y Lorea Lyons).

La mejor película recibirá el Ganso de Oro (3000 euros), la mejor dirección y el mejor guión los Gansos de Plata (1600 euros cada uno), la mejor película de un o una cineasta nacida a partir de 2001 el premio Benito Ansola (1000 euros) y una obra seleccionada por los espectadores y las espectadoras el premio EITB del Público (750 euros).

Un jurado compuesto por la actriz Itziar Atienza, el escritor Beñat Sarasola y la directora y distribuidora Miren Aperribay será el encargado de elegir a los ganadores del premio a la mejor película, dirección y guion.

Los premios se entregarán el 18 de octubre y, más allá de la competición, se proyectarán los días 17, 19 y 20 la película de Karmele (Asier Altuna) y los documentales Akelarre: marearen kontra el 19 de octubre (12:00) y el Txilarreko sukaldaria, sobre las conversaciones en Elgoibar entre miembros del PSE y de la Izquierda Abertzale para abordar el fin de ETA, el 21 de octubre (19:00).