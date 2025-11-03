El festival Zinebi premiará a Pablo Berger y Esther García
Zinebi, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, inicia su 67ª edición el viernes, 21 de noviembre (19:30), con la gala de inauguración en el teatro Arriaga, y se prolonga hasta el viernes, 28 de noviembre.
En ocho días, se podrán ver 156 películas (132 cortometrajes 6 mediometrajes 18 largometrajes, 41 de ellos de producción vasca), divididas entre la Sección Oficial y otras proyecciones.
La Sección Oficial es el Concurso Internacional de Cortometrajes, mientras que el resto de secciones son Beautiful Docs – Panorama de Documentales del Mundo (trabajos de Werner Herzog, Gianfranco Rosi, Rita Azevedo Gomes...), Bertoko Begiradak – Miradas desde Euskadi, integrada por cortometrajes y largometrajes producidos en Euskadi; así como otras sesiones especiales.
La Sección Oficial de Zinebi reúne 58 películas, 19 ficciones, 19 documentales y 20 animaciones, entre las que el equipo de programación del festival ha seleccionado cinco producciones vascas: "El cuerpo de Cristo" (Bea Lema, 2025), "Lo que queda" (Aitor Gametxo, 2025), "Habana industrial" (Ainhoa Ordóñez Yralagoitia, 2025), "Le prime volte" (Giulia Cosentino & Perla Sardella, 2025) y "Ultramarino" (Maren Zubeldia & Silvina Guglielmotti, 2025).
El festival reconocerá, además, la trayectoria profesional y artística del cineasta bilbaíno Pablo Berger y la productora española Esther García, reciente ganadora del premio Donostia del Zinemaldia.
Antes, la sección Bertoko Begiradak. Miradas desde Euskadi, ofrecerá cinco largometrajes documentales y 33 cortometrajes de producción vasca o en coproducción con otros territorios. Entre los largometrajes, destacan "Llámame Sinsorga" de Marta Gómez y Paula Iglesias; "Petrus" de Helena Bengoetxea; "Txillarreko Sukaldaria" de Asier Ibaibarriaga y Edurne San Martín; "Eloy de la Iglesia, adicto al cine" de Gaizka Urresti; y "Akelarre: marearen kontra" de Xabier Zabala y Carlos Iglesias.
En el ámbito del cortometraje, Bertoko Begiradak ofrece cuatro sesiones en el teatro Arriaga, donde se proyectarán los cinco cortos vascos que compiten en el Concurso Internacional y otros veintiocho trabajos recientes, entre ellos lo nuevo de Lara Izagirre, Lur Olaizola, Maider Fernández Iriarte, Ander Reviejo, Pablo Palomera y Aitor Abio.
Estos cortometrajes optarán al Premio del Público EITB (3.000 €), el Premio del Jurado Joven (2.000 €) y el Premio (H) emen – Mirentxu Loyarte (2.000 €).
Zinebi dará a conocer su palmarés el 28 de noviembre, y las entradas y bonos ya están a la venta. El festival extenderá sus proyecciones a la plataforma digital gratuita de EITB Primeran, que pondrá a disposición de toda la ciudadanía una selección de películas de producción vasca que han sido proyectadas en pasadas ediciones del festival.
