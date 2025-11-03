Zinebi jaialdiak Pablo Berger eta Esther Garcia sarituko ditu
Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren 67. edizioa azaroaren 21ean abiatu, eta hilaren 28an itxiko dute, amaiera-gala eta sari-banaketa eginda.
ZINEBI Dokumentalen eta Film Laburren Bilboko Nazioarteko Jaialdiaren 67. edizioa azaroaren 21ean, hasiko da, Arriaga Antzokiak hartuko duen inaugurazio-galarekin. Jaialdiak azaroaren 28ra arte iraungo du, eta egun horretan egingo dute, hortaz, amaiera-ekitaldia eta sari-banaketa.
Zortzi egunean, 156 film ikusi ahalko dira guztira (132 labur, 6 ertain eta 18 luze, horietatik 41 euskal ekoizpenak) Sail Ofizialean eta gainerako ataletan.
Sail Ofiziala film laburren nazioarteko lehiaketa da, funtsean. Gainerakoak, berriz, Beautiful Docs–Munduko Dokumentalen Panorama (Werner Herzog, Gianfranco Rosi, Rita Azevedo Gomes...); Bertoko Begiradak, Euskadin ekoitzitako film labur eta luzeek osatua; eta beste saio berezi batzuk dira.
Sail Ofizialerako, 58 film aukeratu ditu Zinebik, 19 fizkio, 19 dokumental eta animaziozko 20 lan, tartean euskal ekoizpen hauek: El cuerpo de Cristo (Bea Lema, 2025), Geratzen den hori (Aitor Gametxo, 2025), Habana industrial (Ainhoa Ordoñez Yralagoitia, 2025), Le prime volte (Giulia Cosentino & Perla Sardella, 2025) eta Ultramarino (Maren Zubeldia & Silvina Guglielmotti, 2025).
Jaialdiak, halaber, Pablo Berger bilbotar zinemagilearen eta Donostia saria jaso berri duen Esther García espainiar ekoizlearen ibilbide profesionala azpimarratuko du, sari bana emanda.
Zinemaldia
Esther Garcia ekoizleak Donostia Saria jaso du
Segovian jaiotako ekoizleak Agustin eta Pedro Almodovar anaien eskutik jaso du saria, haiekin egin baitu lan bere ibilbide profesionalaren zati handi batean. Hitzaldian, Ukrainan eta Gazan egun duten indarkeria gaitzetsi, eta eskubideen defentsa sutsua egin du, batik bat emakumeen eskubideena.
Bertoko Begiradak. Miradas desde Euskadi ataka Euskal Herrian ekoitzitako bost film dokumental eta 33 labur eskainiko ditu. Film luzeak hauek izango dira "Llámame Sinsorga" (Marta Gómez eta Paula Iglesias), "Petrus" (Helena Bengoetxea), "Txillarreko Sukaldaria" (Asier Ibaibarriaga eta Edurne San Martín), "Eloy de la Iglesia, adicto al cine" (Gaizka Urresti) eta "Akelarre: marearen kontra" (Xabier Zabala eta Carlos Iglesias).
Film laburrei dagokienez, Arriaga antzokiak lau saio hartuko ditu, eta Sail Ofizialean lehiatuko diren bost lanak eta 28 pelikula gehiago ikusi ahalko dira, tartean Lara Izagirre, Lur Olaizola, Maider Fernández Iriarte, Ander Reviejo, Pablo Palomera eta Aitor Abio zinemagileen lanak.
Elkarrizketa
Lur Olaizola: “Zerbait polita dago unerik gogorrenekin zerbait sortzeko keinuan”
Labur horiek sari hauek jaso ahalko dituzte: EITB Publikoaren Saria (3.000 euro), Epaimahai Gaztearen Saria (2.000 euro) eta (H)emen – Mirentxu Loyarte Saria (2.000 euro).
Zinebik azaroaren 28an iragarriko du bere palmaresa, eta jaialdiko sarrera eta bonuak salgai daude dagoeneko. Gainera, Zinebik EITB Primeran doako plataforma digitalera zabalduko ditu bere proiekzioak: plataforma horrek zinemaldiaren aurreko edizioetan proiektatu diren euskal ekoizpeneko filmen aukeraketa bat jarriko du herritar guztien eskura.
Zure interesekoa izan daiteke
Javier Gurrutxagak ohorezko Serantes saria jaso du Santurtziko Zinemaldian
Javier Gurrutxaga showman donostiarrak jaso du Santurtziko Zinemaldiko ohorezko Serantes saria. Bestalde, "Tragedium" eta "Erreka zoko hortan" film laburrek irabazi dute EITBren Euskal Pantailak saria.
Koldo Almandoz “Azken agurra” komedia filmatzen hasi da
Donostiar zinemagilearen hurrengo filmak “ironiaz, samurtasunez eta zentzu humanista sakonez” begiratzen die bizitzari eta heriotzari.
“Gaua”, urkijotarrentzat
Paul Urkijo arabar zinemagileak bere hirugarren film luzea estreinatu du, “Gaua”, irudi txundigarriz generoko filmen osagaiak eta euskal mitologiaren kondairak sendotzen dituen pelikula.
“Argi gorriak” seriea azaroaren 7an estreinatuko dute, Bartzelonako Serielizados jaialdian
Itziar Ituño protagonista duen “komedia garratzak” thriller ukitua du. Jaialdiaren Sail Ofizialean lehiatuko da, 2026an EITBko Primeran plataforman estreinatu aurretik.
Xanti Rodriguez eta Amancay Gaztañaga "Piztiak" seriea filmatzen ari dira
EITBren parte-hartzea duen lana 2026an ikusi ahalko da Primeran plataforman. Yune Nogueiras da Gaztañaga eta Rodriguez zuzentzen ari diren lanaren protagonista.
“Llámame Sinsorga” dokumentala azaroaren 28an estreinatuko dute zinemetan
Marta Gomezek eta Paula Iglesiasek zuzendu dute, eta La Sinsorga Bilboko espazio feministaren sortzeko lnak ditu ardatz.
"Aro berria" filmaren trailerra
Azaroaren 28an iritsiko da zinema aretoetara Irati Gorostidi zuzendariaren lehen film luzea, Donostiako Zinemaldiko New Directors atalean epaimahaiaren aipamen berezia jaso eta gero. EITBren parte-hartzea duen filma ur-kontagailuen fabrika bateko langileen batzarrarekin hasten da: azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatuko dute. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek, fabrika utzi, eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten, esperientzia katartiko partekatuen medioz.
Zinemakumeak Gara jaialdiak Alauda Ruiz de Azua, Maria Ripoll eta Al Borde Films ekoiztetxea sarituko ditu
Emakumeek zuzendutako filmen jaialdiaren 30. edizioa urriaren 27tik 30era egingo dute, Bilbon. Ruiz de Azuak eta Ripollek Simone de Beauvoir saria jasoko dute, eta Al Borde Filmsek, Bihargi EITB saria.
Zinegileek Moriarti ekoiztetxea saritu dute "Maspalomas" lanagatik
Zinema industriaren barruan zuzendarien kolektiboa ordezkatzeko sortu zen Accion elkarteak Aitor Arregiren eta Jose Mari Goenagaran ekoiztetxea saritu du larunbat honetan Espainiako Zinema Akademian izan den ekitaldian.