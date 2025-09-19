Zinemaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Esther Garcia ekoizleak Donostia Saria jaso du

SAN SEBASTIÁN, 19/09/2025.- La productora Esther García recibe el premio Donostia de manos del director Pedro Almodóvar en la gala inaugural del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
Esther García ekoiztetxeak Donostia Saria jasoko du Zinemaldiaren inaugurazio-ekitaldian. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Segovian jaiotako ekoizleak Agustin eta Pedro Almodovar anaien eskutik jaso du saria, haiekin lan egin baitu bere ibilbide profesionalaren zati handi batean. Hitzaldian, Ukrainan eta Gazan bizi den indarkeria gaitzetsi du, eta eskubideen, batik bat emakumeen eskubideen, defentsa sutsua egin du.

Zinema Zinemaldia Donostia

Zinemari buruzko albiste gehiago

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Esther García: "Ekoizpena sormen handieneko lanetako bat da ikus-entzunezkoetan"

Espainiar ekoizleak Donostia saria jasoko du gaur gauean, Zinemaldiaren 73. edizioaren inaugurazio-ekitaldian. Goraipamen hori jasoko duen lehen ekoizlea izango da, eta, hala, Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Acción mutante (1993), La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) eta Sirāt (2025) filmetan eta beste hamaika ekoizpenetan egindako lana sarituko dute. 

Gehiago kargatu