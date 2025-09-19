Zinemaldia
La productora Esther García recibe el Premio Donostia

La productora Esther García recibe el Premio Donostia en el Zinemaldia 2025
18:00 - 20:00
La productora Esther García recibe el Premio Donostia en la gala de inauguración de Zinemaldia. Foto: EITB
La productora segoviana ha recibido el premio de la mano de los hermanos Agustín y Pedro Almodovar, con quienes ha trabajado durante gran parte de su trayectoria profesional. En su discurso, ha condenado la violencia que se vive en Ucrania y Gaza, ha llamado a defender los derechos, entre ellos el de las mujeres, y a luchar para "defender al frágil".

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
Esther García: "La producción es una de las labores más creativas en el audiovisual"

La productora castellana recibirá esta noche, durante la gala de inauguración de la 73ª edición del Zinemaldia, en premio Donostia del festival. Es la primera productora en recibirlo, y el festival premia así un trabajo realizado en películas como Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988),  Acción mutante (1993),  La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) y Sirāt (2025).
