'Los domingos' y 'Maspalomas', las películas más nominadas para los Feroz 2026
El trabajo de los actores y actrizes vascos ha sido ampliamente reconocido en los premios con destacadas nominaciones como las de Blanca Soroa, Nagore Aranburu, Jose Ramon Soroiz, Elena Irureta, Asier Etxeandia y Iraia Elias entre otros.
Los domingos', con nueve nominaciones, y 'Maspalomas', con siete, son las películas con más nominaciones para Premios Feroz 2026, que se entregarán el próximo enero.
'Los domingos', de la vizcaína Alauda Ruiz de Azúa, y 'Maspalomas', de los guipuzcoanos Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, competirán por llevarse el premio a la mejor película de drama con la citada 'Sirat' de Oliver Laxe, 'Romería' de Carla Simón y 'Sorda' de Eva Libertad.
Estos cinco cineastas se disputarán a su vez los Feroz a la mejor dirección y al mejor guión, mientras que las dos producciones vascas competirán también por el premio al mejor tráiler.
'Los domingos' suma además dos nominaciones en la categoría de mejor actriz protagonista para Patricia López Arnaiz y Blanca Soroa; además de la nominación de Nagore Aranburu como mejor actriz de reparto y de Miguel Garcés como mejor actor de reparto.
Gracias a su interpretación en 'Maspalomas' Jose Ramon Soroiz opta al premio de mejor actor protagonista y Kandido Uranga al de actor de reparto. Además, Aránzazu Calleja puede llevarse el premio por la música que ha compuesto para esta película.
Al margen de estos dos largometrajes hay más vascos nominados: Asier Etxeandia como mejor actor de reparto por 'La cena', y en la categoría de mejor actriz de reparto, Elena Irureta por su interpretación en 'Sorda' e Iraia Elias por 'Un fantasma en la batalla'.
En cuanto a las series, 'Yakarta', creada por el irundarra Diego San José, opta al Feroz a mejor serie dramática y también está nominada al mejor guión (coescrito por San José).
Tabakalera proyectará 32 películas de Billy Wilder dentro de su programa de cine para 2026
La temporada de cine de Tabakalera para el año próximo ha vuelto a ser diseñada por Donostia Kultura, el Zinemaldia, la Filmoteca Vasca, la Escuela de Cine Elías Querejeta y la propia Tabakalera, y comenzará el 8 de enero.
XVIII Edición del Festival Internacional de Cine de Montaña de Bilbao, MENDI FILM
El Palacio Euskalduna será el campamento principal del festival y del 5 al 14 de diciembre se proyectarán 55 películas, 12 de ellas producciones vascas. En la apertura del festival se podrá ver “Entre Juan y Juanito”, película dirigida por Javier Álvaro sobre Juanito Oiarzabal. Por otra parte, se presentará la película de Luis Arrieta “Sustraiak”, creada gracias a la beca Mendi Film del año pasado.
Norma Vila rueda su primer largometraje "Salitre", protagonizado por Nagore Aranburu
''Salitre'' es la ópera prima de la directora bilbaína Norma Vila, protagonizada por Nagore Aranburu y participada por EITB. El rodaje comenzó hace dos semanas en Arrigorriaga y se prolongará hasta mediados de diciembre. Las próximas semanas el equipo de Salitre se desplazará a Mungia, Bermeo y Mundaka.
Zinebi presenta el documental "Llámame sinsorga"
La película, que cuenta con la participación de EiTB, se proyectará en el festival de cortometrajes y cine documental Zinebi de Bilbao, antes de llegar a los cines el próximo día 28 de noviembre. La película de Al Borde Flims recoge el proceso de construcción del espacio feminista de Bilbao La Sinsorga.
Zinebi arranca con humor, música y el Mikeldi de Honor para Pablo Berger
La 67 edición de Zinebi ha comenzado en el Teatro Arriaga con una gala llena de guiños al auge del rodaje en Bilbao, números musicales y la presentación de sus novedades. En la inauguración se ha proyectado la Sección Oficial de cortos vascos y se ha entregado el Mikeldi de Honor al cineasta bilbaíno Pablo Berger.
El documental "Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako" pasará por los cines
La película se estrena hoy, 14 de novembre, en Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Madrid , y a continuación se proyectará pueblo a pueblo: Tolosa, Lasarte, Basauri, Aramaio...
Paul Urkijo: “Quería mostrar los seres mitológicos vascos de la manera más bella y épica posible”
Hablamos con Paul Urkijo, que nos detalla en primicia los seres y leyendas mitológicos que Gaua revisa y homenajea: Gaueko, Inguma, Mateo Txistu, Akerbeltz… Objetos y leyendas recopiladas por Joxe Migel Barandiaran, rituales contra la brujería, frases y mitos sobre las burjas… Urkijo se ha sumergido profundamente en la tradición vasca. El cineasta repasa algunos de todos estos elementos, y nos explica cómo elevó a los cielos a un hombre que se equivocó a la hora de recitar un conjuro.
Mapa de coordenadas para no perderse en “Gaua”: material en primicia sobre la película
El tercer largometraje de Paul Urkijo llega a los cines este viernes, 14 de noviembre. Antes del estreno, Paul Urkijo nos expone en primicia algunas claves para no perdernos en nuestra incursión en la noche.
Paul Urkijo: “‘Gaua’ es un conjunto de las historias que yo escuché de pequeño”
El director de la épica película “Gaua” explica que han realizado la película para “tomar las mentiras que creó la Inquisición, hacerlas nuestras, alimentarlas eta y lanzárselas de vuelta”. “Nos dicen que vayamos por el camino más luminoso, pero hay veces que tienes que abandonar esa vía, atravesar los miedos y la oscuridad, para poder llegar a la felicidad y la libertad, para ser cómo nos gustaría”. El cineasta alavés y las actrices Iñake Irastorza, Ane Gabarain y Elena Irureta nos cuentan en primicia en este vídeo algunos detalles de la cinta, que cuenta con la participación de EITB. Además, Yune Nogueiras, protagonista de la película, también comparte algunos secretos de un rodaje “largo y duro”: “He convertido en realidad el sueño de poder trabajar con Paul”.