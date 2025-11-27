'Los domingos' y 'Maspalomas', las películas más nominadas para los Feroz 2026

Los domingos', con nueve nominaciones, y 'Maspalomas', con siete, son las películas con más nominaciones para Premios Feroz 2026, que se entregarán el próximo enero.

'Los domingos', de la vizcaína Alauda Ruiz de Azúa, y 'Maspalomas', de los guipuzcoanos Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, competirán por llevarse el premio a la mejor película de drama con la citada 'Sirat' de Oliver Laxe, 'Romería' de Carla Simón y 'Sorda' de Eva Libertad.

Estos cinco cineastas se disputarán a su vez los Feroz a la mejor dirección y al mejor guión, mientras que las dos producciones vascas competirán también por el premio al mejor tráiler.

'Los domingos' suma además dos nominaciones en la categoría de mejor actriz protagonista para Patricia López Arnaiz y Blanca Soroa; además de la nominación de Nagore Aranburu como mejor actriz de reparto y de Miguel Garcés como mejor actor de reparto.

Gracias a su interpretación en 'Maspalomas' Jose Ramon Soroiz opta al premio de mejor actor protagonista y Kandido Uranga al de actor de reparto. Además, Aránzazu Calleja puede llevarse el premio por la música que ha compuesto para esta película.

Al margen de estos dos largometrajes hay más vascos nominados: Asier Etxeandia como mejor actor de reparto por 'La cena', y en la categoría de mejor actriz de reparto, Elena Irureta por su interpretación en 'Sorda' e Iraia Elias por 'Un fantasma en la batalla'.

En cuanto a las series, 'Yakarta', creada por el irundarra Diego San José, opta al Feroz a mejor serie dramática y también está nominada al mejor guión (coescrito por San José).