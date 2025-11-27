FEROZ SARIAK 2026
"Los domingos" eta "Maspalomas", Feroz sarietarako film izendapen gehien dituzten filmak

Los domingos, bederatzi izendapenekin, eta Maspalomas, zazpirekin, dira 2026ko Feroz sarietarako izendapen gehien jaso dituzten filmak.

PREMIOS FEROZ 271125 - 1
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alauda Ruiz de Azua bizkaitarraren Los domingos eta Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi gipuzkoarren Maspalomas filmak Sirat (Oliver Laxe), Romeria (Carla Simon) eta Sorda (Eva Libertade) filmekin batera lehiatuko dira.

Bost zinemagile horietako batek edo bestek jasoko dute zuzendaritza onenaren eta gidoi onenaren Feroz sariak. Euskal ekoizpenen kasuan ere trailer onenaren saria lortzeko lehiatuko dira.

Los domingos filmeko antzeztaldearen kasuan, Patricia López Arnaiz eta Blanca Soroa emakumezko aktore protagonista onenaren kategorian izendatuta daude. Horrez gain, Nagore Aranburu, bigarren mailako aktore emakumezko onenaren atalean, eta Miguel Garcés, bigarren mailako aktore gizonezko onenaren atalean lehiatuko dira.

Maspalomas filmean egindako lanari esker, Jose Ramon Soroizek gizonezko aktore protagonista onenaren saria irabazteko aukera du, eta Kandido Urangak, berriz, bigarren mailako aktorearena.

Euskal zinemagintzak izendapen gehiago jaso ditu. Asier Etxeandia bigarren aktore gizonezko onenaren atalean izendatu dute, La cena filmean egindako lanagatik. Bigarren mailako aktore emakumezko onenaren atalean, berriz, Elena Irureta (Sorda) eta Iraia Elias (Un fantasma en la batalla) lehiatuko dira.

Telesailei dagokienez, Diego San José irundarraren "Yakarta" telesail dramatiko onenaren Feroz sarirako hautagai da, baita gidoi onenaren sarirako ere.

 

