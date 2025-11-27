"Los domingos" eta "Maspalomas", Feroz sarietarako film izendapen gehien dituzten filmak
Los domingos, bederatzi izendapenekin, eta Maspalomas, zazpirekin, dira 2026ko Feroz sarietarako izendapen gehien jaso dituzten filmak.
Alauda Ruiz de Azua bizkaitarraren Los domingos eta Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi gipuzkoarren Maspalomas filmak Sirat (Oliver Laxe), Romeria (Carla Simon) eta Sorda (Eva Libertade) filmekin batera lehiatuko dira.
Bost zinemagile horietako batek edo bestek jasoko dute zuzendaritza onenaren eta gidoi onenaren Feroz sariak. Euskal ekoizpenen kasuan ere trailer onenaren saria lortzeko lehiatuko dira.
Los domingos filmeko antzeztaldearen kasuan, Patricia López Arnaiz eta Blanca Soroa emakumezko aktore protagonista onenaren kategorian izendatuta daude. Horrez gain, Nagore Aranburu, bigarren mailako aktore emakumezko onenaren atalean, eta Miguel Garcés, bigarren mailako aktore gizonezko onenaren atalean lehiatuko dira.
Maspalomas filmean egindako lanari esker, Jose Ramon Soroizek gizonezko aktore protagonista onenaren saria irabazteko aukera du, eta Kandido Urangak, berriz, bigarren mailako aktorearena.
Euskal zinemagintzak izendapen gehiago jaso ditu. Asier Etxeandia bigarren aktore gizonezko onenaren atalean izendatu dute, La cena filmean egindako lanagatik. Bigarren mailako aktore emakumezko onenaren atalean, berriz, Elena Irureta (Sorda) eta Iraia Elias (Un fantasma en la batalla) lehiatuko dira.
Telesailei dagokienez, Diego San José irundarraren "Yakarta" telesail dramatiko onenaren Feroz sarirako hautagai da, baita gidoi onenaren sarirako ere.
Billy Wilderren 32 film emango ditu Tabakalerak 2026ko zinema programaren barruan
Tabakalerako 2026ko zinema denboraldi berria Donostia Kulturak, Donostiako Zinemaldiak, Euskadiko Filmategiak, Elías Querejeta Zine Eskolak eta Tabakalerak berak diseinatu dute, eta urtarrilaren 8an hasiko da.
Mendi Film, Bilboko nazioarteko mendi zinemaldiaren XVIII. edizioa
Euskalduna Jauregia izango da jaialdiaren kanpaleku nagusia eta abenduaren 5etik 14ra 55 film proiektatuko dira, horietatik 12 euskal ekoizpenak. Jaialdiaren irekiera ekitaldian Entre Juan y Juanito izango da ikusgai, Juanito Oiarzabali buruz Javier Alvarok zuzendu duen filma. Bestalde, iazko Mendi Film bekari esker sortutako Luis Arrietaren filma aurkeztuko da: Sustraiak.
Norma Vila "Salitre" izeneko bere lehen film luzea filmatzen ari da, Nagore Aranburu protagonista duela
Egunotan Arrigorriagan Norma Vila zuzendariaren Salitre pelikula filmatzen ari dira, drama intimoa eta thriller psikologikoa uztartzen dituen film luzea. Nagore Aranburu eta Haizea Carneros dira protagonistak.
Zinebik "Llámame sinsorga" dokumentala aurkeztu du
EITBren parte-hartzea duen filma Zinebi film laburren eta dokumentalen Bilboko jaialdian proiektatuko dute, hilaren 28an zinemara iritsi aurretik. Al Borde Flims etxearen filmak La Sinsorga Bilboko espazio feminista eraikitzeko prozesua jasotzen du.
Umorez, musikaz eta Pablo Bergerrentzako Ohorezko Mikeldiaz abiatu da Zinebi
Zinebiren 67. edizioa Arriaga Antzokian hasi da, Bilboko errodajearen gorakadari, musika emanaldiei eta nobedadeen aurkezpenari keinu eginez. Hasierako saioan Euskal Film Laburren Sail Ofiziala proiektatu dute eta Pablo Berger zinemagile bilbotarrari Ohorezko Mikeldia eman diote.
Bost euskal film labur, Zinebiren Sail Ofizialean
Bea Lema, Aitor Gametxo, Ainhoa Ordoñez, Giulia Cosentino, Perla Sardella eta Maren Zubeldia eta Silvina Guglielmottiren azken lanak Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak lehiatuko dira. Gaur hasi, eta hilaren 28an amaituko da 67. edizioa.
Jende-oste handi batez inguraturik eraikitako basoan
Gero eta luzeagoak dira filmen bukaerako kredituak, gero eta jende-multzo handiagoa baita ezinbesteko pelikula bat osatzeko. Are, Gaua filmean bezala, fantasiaren mugetan aritzen bagara.
“Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako” dokumentala zinemetatik pasatuko da
Iruñean, Bilbon, Donostian eta Madrilen izango da ikusgai filma estreinaren egunean, azaroaren 14an, eta herriz herri erakutsiko dute gero: Tolosa, Lasarte, Basauri, Aramaio…
Paul Urkijo: "Euskal izaki mitologikoak modu eder eta epikoenean erakutsi nahi nituen"
Gaua filmean berritzen eta omentzen diren izaki eta kondaira mitologikoez mintzo zaigu Paul Urkijo, EITBrentzat primizian: Gaueko, Inguma, Mateo Txistu, Akerbeltz... Aita Barandiaranek jasotako objektu eta kondairak, sorginkeria uxatzeko erritualak, sorginkeriarekin lotutako esaldi eta elezaharrak... Urkijok euskal tradizioa arakatu du bere hirugarren film luzean. Haien errepasoa egin eta, konjurua oker esan zuen gizona hegaz nola jarri zuen ulertzeko trukoa argitu digu, esate baterako.