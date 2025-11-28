El cortometraje "Correct me if I 'm wrong" gana el Gran Premio de Zinebi
La película documental del cineasta chino Hao Zhou ha recibido el máximo reconocimiento del jurado del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. El premio al mejor cortometraje vasco ha recaído en "Habana industrial", de Ainhoa Ordóñez, mientras que "Geratzen den hori", de Aitor Gametxo, ha obtenido el Gran Premio al Mejor Cortometraje Español.
El cortometraje documental "Correct Me If I 'm Wrong", dirigido por Hao Zhou (Alemania, China, EE. UU.) ha logrado el Gran Premio de la 67ª edición de ZINEBI, dotado con 8.000 euros.
El jurado, formado por Ramia Beladel, Callisto McNulty, Norika Sefa, Daniel Šuljić y Santiago Tabernero, destaca que la película “explora el peso de las expectativas familiares y el amor equivocado que hay detrás de ellas. Revela, con una maravillosa exuberancia, cómo la búsqueda de la normalidad —el conformismo hacia la heterosexualidad— puede convertirse en algo absurdo y verdaderamente enloquecido".
El palmarés de la Sección Oficial lo completa el Gran Premio al Mejor Cortometraje Vasco concedido a "La Habana industrial", de Ainhoa Ordóñez Yraolagoitia, por "convertir la noche de La Habana en un trance hipnótico". Además, el cortometraje "Geratzen den hori", de Aitor Gametxo, ha ganado el Gran Premio al Mejor Cortometraje Español, por “convertir el duelo por la ausencia de la madre en un acto de indagación que trasciende lo íntimo y se eleva en un emocionante acto poético sobre la identidad”..
El premio Mikeldi al Mejor Cortometraje de Animación ha sido para "Should Virtual Petz Die?", mientras que "Una vez en un cuerpo", de María Cristina Pérez González, ha recibido una mención especial en esa categoría.
El premio Mikeldi al Mejor Cortometraje Documental ha sido para "A reconnaissance" (Alemania, Dinamarca), de Stefan Kruse, y el Mikeldi al Mejor Cortometraje de Ficción para "As If to Nothing" (Singapur), de Jia Hao y Ang Jia June, mientras que el cortometraje "El regalo", de Lara Izagirre, ha obtenido el Premio del Público de EITB, el cortometraje documental "Cara de bicicleta", de Amaia Nerekan e Itziar Zorita, ha recibido el Premio del Jurado Joven y el cortometraje de ficción “Ultramarino”, de Maren Zubeldia y Silvina Guglielmotti, ha recibido el Premio (H)emen – Mirentxu Loyarte. .
La gala de clausura del festival Zinebi se celebrará hoy, viernes, a las 19:30 horas en el Arriaga, en un acto en el que la productora española Esther García recibirá el Mikeldi de Honor, al igual que hizo en la gala de inauguración el cineasta bilbaíno Pablo Berger.
