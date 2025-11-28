Zinebi
“Correct me if I’m wrong” film laburrak irabazi du Zinebiko Sari Nagusia

Hao Zhou txinatar zinemagilearen lan dokumentalak jaso du Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiko epaimahaiaren aintzatespen nagusia. Euskal film labur onenaren saria “Habana industrial” Ainhoa Ordoñezen lanak irabazi du, eta Aitor Gametxoren "Geratzen den hori" filmak Espainiako Film Labur Onenaren Sari Nagusia.
“Correct me if I’m wrong” (Hao Zhou)

Azken eguneratzea

"Correct Me If I 'm Wrong" Hao Zhouk zuzendutako film labur dokumentalak (Alemania, Txina, AEB) irabazi du Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiko 67. edizioko Sari Nagusia, 8.000 eurokoa.

Filmak "familiaren itxaropenen pisua eta horien atzean dagoen maitasun okerra aztertzen ditu, Ramia Beladel, Callisto McNulty, Norika Sefa, Daniel Šuljić eta Santiago Tabernerok osatu duten epaimahaiaren aburuz, eta “oparotasun zoragarri batez, normaltasunaren bilaketa —heterosexualitatearekiko konformismoa— zentzugabea bihur daitekeela adierazten du”.

Sail Ofizialeko palmaresa "Habana industrial" Ainhoa Ordoñez Yraolagoitiaren filmari emandako Euskal Film Labur Onenaren Sari Nagusiak osatzen du, "Habanako gaua trantze hipnotiko bihurtzeagatik”, baita "Geratzen den hori" Aitor Gametxoren filmak, Espainiako Film Labur Onenaren Sari Nagusiaren irabazleak, ere, amaren hutsunea “identitateari buruzko ekintza poetiko zirraragarri bihurtzen duen ikerketa ekintza bihurtzeagatik".

Animaziozko Film Labur Onenaren Mikeldi saria "Should Virtual Petz Die?" filmarentzat izan da, eta "Una vez en un cuerpo" María Cristina Pérez Gonzálezen lanak aipamen berezia jaso du.

Film Labur Dokumental Onenaren Mikeldi saria Stefan Kruseren "A reconnaissance" (Alemania, Danimarka) filmari eman diote, eta Fikziozko Film Labur Onenaren Mikeldi saria Pek Jia Hao eta Ang Jia Junen "As If to Nothing" (Singapur) lanari. "El regalo" Lara Izagirreren film laburrak, gainera, EITBren Publikoaren Saria eskuratu du, Amaia Nerekan eta Itziar Zoritaren "Cara de bicicleta" dokumental laburrak Gazte Epaimahaiaren Saria eta eta Maren Zubeldia eta Silvina Guglielmottiren "Ultramarino" fikziozko film laburrak (H)emen – Mirentxu Loyarte Saria jaso.

Zinebiren itxiera gala gaur, ostiralarekin, egingo dute, 19:30ean, Arriagan. Ekitaldi horretan, Esther Garcia espainiar ekoizleak Ohorezko Mikeldia jasoko du, Pablo Bergerren inaugurazio galan egin zuen bezala. 

