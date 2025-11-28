“Correct me if I’m wrong” film laburrak irabazi du Zinebiko Sari Nagusia
"Correct Me If I 'm Wrong" Hao Zhouk zuzendutako film labur dokumentalak (Alemania, Txina, AEB) irabazi du Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiko 67. edizioko Sari Nagusia, 8.000 eurokoa.
Filmak "familiaren itxaropenen pisua eta horien atzean dagoen maitasun okerra aztertzen ditu, Ramia Beladel, Callisto McNulty, Norika Sefa, Daniel Šuljić eta Santiago Tabernerok osatu duten epaimahaiaren aburuz, eta “oparotasun zoragarri batez, normaltasunaren bilaketa —heterosexualitatearekiko konformismoa— zentzugabea bihur daitekeela adierazten du”.
Sail Ofizialeko palmaresa "Habana industrial" Ainhoa Ordoñez Yraolagoitiaren filmari emandako Euskal Film Labur Onenaren Sari Nagusiak osatzen du, "Habanako gaua trantze hipnotiko bihurtzeagatik”, baita "Geratzen den hori" Aitor Gametxoren filmak, Espainiako Film Labur Onenaren Sari Nagusiaren irabazleak, ere, amaren hutsunea “identitateari buruzko ekintza poetiko zirraragarri bihurtzen duen ikerketa ekintza bihurtzeagatik".
Animaziozko Film Labur Onenaren Mikeldi saria "Should Virtual Petz Die?" filmarentzat izan da, eta "Una vez en un cuerpo" María Cristina Pérez Gonzálezen lanak aipamen berezia jaso du.
Film Labur Dokumental Onenaren Mikeldi saria Stefan Kruseren "A reconnaissance" (Alemania, Danimarka) filmari eman diote, eta Fikziozko Film Labur Onenaren Mikeldi saria Pek Jia Hao eta Ang Jia Junen "As If to Nothing" (Singapur) lanari. "El regalo" Lara Izagirreren film laburrak, gainera, EITBren Publikoaren Saria eskuratu du, Amaia Nerekan eta Itziar Zoritaren "Cara de bicicleta" dokumental laburrak Gazte Epaimahaiaren Saria eta eta Maren Zubeldia eta Silvina Guglielmottiren "Ultramarino" fikziozko film laburrak (H)emen – Mirentxu Loyarte Saria jaso.
Zinebiren itxiera gala gaur, ostiralarekin, egingo dute, 19:30ean, Arriagan. Ekitaldi horretan, Esther Garcia espainiar ekoizleak Ohorezko Mikeldia jasoko du, Pablo Bergerren inaugurazio galan egin zuen bezala.
Zure interesekoa izan daiteke
"Los domingos" eta "Maspalomas", Feroz sarietarako film izendapen gehien dituzten filmak
Los domingos, bederatzi izendapenekin, eta Maspalomas, zazpirekin, dira 2026ko Feroz sarietarako izendapen gehien jaso dituzten filmak.
Billy Wilderren 32 film emango ditu Tabakalerak 2026ko zinema programaren barruan
Tabakalerako 2026ko zinema denboraldi berria Donostia Kulturak, Donostiako Zinemaldiak, Euskadiko Filmategiak, Elías Querejeta Zine Eskolak eta Tabakalerak berak diseinatu dute, eta urtarrilaren 8an hasiko da.
Mendi Film, Bilboko nazioarteko mendi zinemaldiaren XVIII. edizioa
Euskalduna Jauregia izango da jaialdiaren kanpaleku nagusia eta abenduaren 5etik 14ra 55 film proiektatuko dira, horietatik 12 euskal ekoizpenak. Jaialdiaren irekiera ekitaldian Entre Juan y Juanito izango da ikusgai, Juanito Oiarzabali buruz Javier Alvarok zuzendu duen filma. Bestalde, iazko Mendi Film bekari esker sortutako Luis Arrietaren filma aurkeztuko da: Sustraiak.
Norma Vila "Salitre" izeneko bere lehen film luzea filmatzen ari da, Nagore Aranburu protagonista duela
Egunotan Arrigorriagan Norma Vila zuzendariaren Salitre pelikula filmatzen ari dira, drama intimoa eta thriller psikologikoa uztartzen dituen film luzea. Nagore Aranburu eta Haizea Carneros dira protagonistak.
Zinebik "Llámame sinsorga" dokumentala aurkeztu du
EITBren parte-hartzea duen filma Zinebi film laburren eta dokumentalen Bilboko jaialdian proiektatuko dute, hilaren 28an zinemara iritsi aurretik. Al Borde Flims etxearen filmak La Sinsorga Bilboko espazio feminista eraikitzeko prozesua jasotzen du.
Umorez, musikaz eta Pablo Bergerrentzako Ohorezko Mikeldiaz abiatu da Zinebi
Zinebiren 67. edizioa Arriaga Antzokian hasi da, Bilboko errodajearen gorakadari, musika emanaldiei eta nobedadeen aurkezpenari keinu eginez. Hasierako saioan Euskal Film Laburren Sail Ofiziala proiektatu dute eta Pablo Berger zinemagile bilbotarrari Ohorezko Mikeldia eman diote.
Bost euskal film labur, Zinebiren Sail Ofizialean
Bea Lema, Aitor Gametxo, Ainhoa Ordoñez, Giulia Cosentino, Perla Sardella eta Maren Zubeldia eta Silvina Guglielmottiren azken lanak Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak lehiatuko dira. Gaur hasi, eta hilaren 28an amaituko da 67. edizioa.
Jende-oste handi batez inguraturik eraikitako basoan
Gero eta luzeagoak dira filmen bukaerako kredituak, gero eta jende-multzo handiagoa baita ezinbesteko pelikula bat osatzeko. Are, Gaua filmean bezala, fantasiaren mugetan aritzen bagara.
“Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako” dokumentala zinemetatik pasatuko da
Iruñean, Bilbon, Donostian eta Madrilen izango da ikusgai filma estreinaren egunean, azaroaren 14an, eta herriz herri erakutsiko dute gero: Tolosa, Lasarte, Basauri, Aramaio…