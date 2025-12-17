Nos colamos en el rodaje de la película "Las hijas" en Orduña

El primer largometraje de Irati Gorostidi llega a los cines este viernes, 12 de diciembre, después de recibir una mención especial en la sección New Directors del pasado Zinemaldia. En esta secuencia inédita, mostramos en primicia el cameo del cineasta Oliver Laxe en la película. San Sebastián, 1978. Varios trabajadores y trabajadoras celebrarán una asamblea para convocar una huelga, pero finalmente no alcanzarán el consenso suficiente. Decepcionados, trasladarán el anhelo de cambio social a su vida personal, y crearán una comunidad en la montaña. La película cuenta con la participación de EITB.