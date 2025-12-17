Cine
Nos colamos en el rodaje de la película "Las hijas" en Orduña

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Las hijas" filmaren grabaketan izan gara, Urduñan
EITB

En Orduña (Bizkaia), se está rodando Las hijas, una película en la que participa EITB. Se trata de un thriller psicológico protagonizado por mujeres y que nos invitará a una profunda reflexión. Llevan cinco semanas de grabaciones, y ya están en los últimos días de rodaje, por lo que pronto la veremos en la gran pantalla.

Bizkaia Orduña Cine

