EZAE celebra este sábado la Fiesta vasca del Cine
La asociación de salas de cine de Euskadi, EZAE, celebra este sábado 20 de diciembre una Fiesta vasca del Cine. Ofrecerá entradas a tres euros, para "celebrar y acercar el cine vasco, europeo y en euskera al público de Euskadi".
Se trata de la campaña 'Hacemos grande el cine', y reúne tres acciones especiales para "impulsar la creación cinematográfica vasca y europea, fortalecer los vínculos con el público y reivindicar el valor cultural de las salas de cine".
En la misma participan 24 cines y 85 pantallas, cuenta con la colaboración del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.
Participan en esta iniciativa los cines Getxo Zinemak, Zugaza (Durango), Nestor Basterretxea (Bermeo), Olalde (Mungia), Meatzari (Muskiz), Urduliz, Zalla, Modelo (Zarautz), Usurbe (Beasain), Hernani, Golem Alhóndiga, Bastero (Andoain), Gurea (Villabona), Areria (Lazkao), Zelai Arizti (Zumarraga), Latxartegi (Legazpi), Oñakito Zinema, Ikusgarri (Lekeitio), Multis (Bilbao), Niessen (Errenteria), Gorbeia (Vitoria-Gasteiz), Florida (Vitoria-Gasteiz), Ballonti (Portugalete), y Antiguo Berri y Príncipe (San Sebastián).
La campaña se completa con dos programas que arrancan ahora y se mantendrán hasta final de año: 'Euskadi-Europa. Perlas de nuestro cine', con proyecciones especiales de películas vascas y europeas con un descuento de dos euros y el ciclo 'Cine en familia en euskara', un refuerzo de la programación infantil y juvenil, que ofrecerá sesiones con un descuento especial de dos euros.
