Premios Goya
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Susana Abaitua: “He estado gritando como una loca en casa de alegría por la nominación”

La actriz Susana Abaitua durante la lectura de los nominados y nominadas a la 40 edición de los Premios Goya, en la Academia de Cine, a 13 de enero de 2026, en Madrid (España). A la 40 edición de los Premios Goya optan un total de 218 películas españolas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas 218 producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación. Raúl Terrel / Europa Press FAMOSOS;LECTURA;PREMIOS;GOYA;CINE 13/1/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Susana Abaitua: "Zoro bat bezala oihuka aritu naiz etxean, izendapenaren pozez"
author image

EITB

Última actualización

La actriz Susana Abaitua ha sido nominada al Goya de Mejor Actriz Protagonista por su papel en Un fantasma en la batalla, y asegura que ha recibido la noticia con “bastante sorpresa”. Sin embargo, no esconde su alegría, y subraya que, aunque no hubiese sido nominada, eso no quitaría valor a su trabajo como actriz, “como el de otras compañeras que no han sido nominadas”.

Premios Goya 2024 Cine

Te puede interesar

Brigitte Bardoten hileta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Multitudinaria despedida a Brigitte Bardot en la localidad francesa de Saint-Tropez

El ataúd de Brigitte Bardot, recubierto de ratán y adornado con ramos de flores, ha entrado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a las 11:20 horas para una ceremonia privada y sencilla a la que solo han asistido 400 invitados, básicamente sus allegados y miembros de la Fundación Brigitte Bardot, aunque se ha transmitido en directo en varias pantallas gigantes en Saint-Tropez.
Cargar más
Publicidad
X