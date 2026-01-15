"Historias reales", en el festival Fipadoc de Biarritz
Durante nueve días, se podrán ver en la localidad labortana 150 películas. La programación ha ofrecido una atención especial al cine de España y Portugal, y se podrán ver algunas producciones vascas como el cortometraje “Idi” y el documental sobre el grupo musical Akelarre.
Fipadoc, el festival de cine documental de Biarritz, celebrará su octava edición entre los días 23 y 31 de enero en la localidad costera. Durante esos días, se podrán ver en las diferentes sedes del encuentro 150 “historias verdaderas”.
Se proyectarán entre todas esas historias películas sobre Ucrania, sobre Palestina, Historias del buen valle de José Luis Guerín, premiada en el Zinemaldia, y, por ejemplo, L'homme qui valait six milliards sobre Julian Assange (dirigida por Eugene Jarecki), una película del alemán Andreas Pichler sobre Elon Mask y Eaux noires, documental sobre las consecuencias del cambio climático rodado por el navarro Natxo Leuza en Bangladesh.
En total, se podrán ver 150 documentales de 35 países, entre los que la organización ha dado especial relevancia a los trabajos facturados en España y Portugal, al igual que hiciera en la pasada edición con los Balcanes, en 2024 con Italia y en 2023 con los países bálticos.
Las historias vascas también tendrán su hueco en la programación de Fipadoc. Se podrán ver, entre otras, Akelarre: marearen kontra sobre el grupo de música Akelarre; Beñat Gereka, director de Itsasoak pizten gaitu, estrenará en Biarritz su nuevo cortometraje Idi; Ciento volando, rodada en Chillida Leku por Arantxa Aguirre junto a Jone Laspiur, Popel de Oier Plaza; Malandain, quand l’amour prend corps sobre el coreógrafo y director del balé de Biarritz; y Memoria eraikiz, de Maite Ibañez.
