Festival de documentales    

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

"Historias reales", en el festival Fipadoc de Biarritz

Durante nueve días, se podrán ver en la localidad labortana 150 películas. La programación ha ofrecido una atención especial al cine de España y Portugal, y se podrán ver algunas producciones vascas como el cortometraje “Idi” y el documental sobre el grupo musical Akelarre. 

"Idi" Beñat Gerekaren dokumental laburra
Beñat Gereka estrena en el Fipadoc el cortometraje documental "Idi"
Euskaraz irakurri: Benetako istorioak Fipadoc Biarrizko jaialdian
author image

Natxo Velez | EITB

Última actualización

Fipadoc, el festival de cine documental de Biarritz, celebrará su octava edición entre los días 23 y 31 de enero en la localidad costera. Durante esos días, se podrán ver en las diferentes sedes del encuentro 150 “historias verdaderas”.

Se proyectarán entre todas esas historias películas sobre Ucrania, sobre Palestina, Historias del buen valle de José Luis Guerín, premiada en el Zinemaldia, y, por ejemplo, L'homme qui valait six milliards sobre Julian Assange (dirigida por Eugene Jarecki), una película del alemán Andreas Pichler sobre Elon Mask y Eaux noires, documental sobre las consecuencias del cambio climático rodado por el navarro Natxo Leuza en Bangladesh. 

En total, se podrán ver 150 documentales de 35 países, entre los que la organización ha dado especial relevancia a los trabajos facturados en España y Portugal, al igual que hiciera en la pasada edición con los Balcanes, en 2024 con Italia y en 2023 con los países bálticos.

Las historias vascas también tendrán su hueco en la programación de Fipadoc. Se podrán ver, entre otras, Akelarre: marearen kontra sobre el grupo de música Akelarre; Beñat Gereka, director de Itsasoak pizten gaitu, estrenará en Biarritz su nuevo cortometraje IdiCiento volando, rodada en Chillida Leku por Arantxa Aguirre junto a Jone Laspiur, Popel de Oier PlazaMalandain, quand l’amour prend corps sobre el coreógrafo y director del balé de Biarritz; y Memoria eraikiz, de Maite Ibañez. 

Biarritz Cine

Te puede interesar

La actriz Susana Abaitua durante la lectura de los nominados y nominadas a la 40 edición de los Premios Goya, en la Academia de Cine, a 13 de enero de 2026, en Madrid (España). A la 40 edición de los Premios Goya optan un total de 218 películas españolas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas 218 producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación. Raúl Terrel / Europa Press FAMOSOS;LECTURA;PREMIOS;GOYA;CINE 13/1/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Susana Abaitua: “He estado gritando como una loca en casa de alegría por la nominación”

La actriz Susana Abaitua ha sido nominada al Goya de Mejor Actriz Protagonista por su papel en Un fantasma en la batalla, y asegura que ha recibido la noticia con “bastante sorpresa”. Sin embargo, no esconde su alegría, y subraya que, aunque no hubiese sido nominada, eso no quitaría valor a su trabajo como actriz, “como el de otras compañeras que no han sido nominadas”.
Cargar más
Publicidad
X