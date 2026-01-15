Fipadoc, el festival de cine documental de Biarritz, celebrará su octava edición entre los días 23 y 31 de enero en la localidad costera. Durante esos días, se podrán ver en las diferentes sedes del encuentro 150 “historias verdaderas”.

Se proyectarán entre todas esas historias películas sobre Ucrania, sobre Palestina, Historias del buen valle de José Luis Guerín, premiada en el Zinemaldia, y, por ejemplo, L'homme qui valait six milliards sobre Julian Assange (dirigida por Eugene Jarecki), una película del alemán Andreas Pichler sobre Elon Mask y Eaux noires, documental sobre las consecuencias del cambio climático rodado por el navarro Natxo Leuza en Bangladesh.