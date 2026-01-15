"Benetako istorioak", Fipadoc Biarrizko jaialdian
Bederatzi egunean, 150 film ikusteko aukera izango da Lapurdiko udalerrian. Espainiako eta Portugalgo lanei garrantzi berezia eman diete egitarauan, eta hainbat euskal ekoizpen izango dira, hala nola Idi film laburra eta Akelarre plaza taldearen inguruko dokumentala.
Fipadoc zinema dokumentalaren Biarrizko jaialdiaren 8. edizioa urtarrilaren 23tik 31ra egingo dute, Lapurdiko kostaldeko herrian. Egun horietan, 150 film ikusteko parada izango da “benetako istorioen jaialdian”.
Istorio horien artean egongo dira Ukraina eta Palestinakoak, Donostiako Zinemaldian saritu zuten Historias del buen valle Jose Luis Guerinen filma edo, esaterako, L'homme qui valait six milliards Julien Assangeri buruzko lana (Eugene Jarecki), Elon Muski buruzko beste film bat, Andreas Pichler alemaniarrarena, eta Eaux noires Natxo Leuza nafarrak klima aldaketaren inguruan Bangladeshen filmatu duen dokumentala.
35 herrialdetako 150 dokumental ikusiko dira guztira aurten, Espainiako eta Portugaleko lanei arreta berezia jarrita, 2023an herrialde baltikoekin, 2024an Italiarekin eta iaz Balkanekin egin zuten bezala.
Euskal istorioek ere aurkitu dute beren tokia jaialdiaren programazioan. Akelarre: marearen kontra Akelarre taldeari buruzko dokumentala ikusi ahalko da, Arantxa Aguirrek Jone Laspiur gidari zela Chillida Lekun filmatutako Ciento volando, Popel Oier Plazarena, Malandain, quand l’amour prend corps Biarrizko balleteko koreografoari buruzko pelikula eta Maite Ibañezen Memoria eraikiz, besteak beste.
