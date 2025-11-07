Estreina
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

“Popel”, nazien biktimen errautsen bila

Oier Plazak František Suchýren eta haren semearen historia bildu du gaurtik aurrera zinemetan ikusi ahalko den dokumentalean: nazien 2.000 biktimaren errautsak ezkutatu zituzten, hildakoon gizatasuna gordetze aldera. 

"Popel" (errautsak) Oier Plazaren filmaren fotograma bat. Kote Camachok egin ditu animazioak.
"Popel"eko animazioak Kote Camachoren lana dira
author image

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Popel (errautsak) Oier Plaza gernikarraren dokumentala gaur iritsiko da, Barton Flims banatzailearen eskutik, zinema aretoetara. Benetako irudiak eta Kote Camachoren animazioak uztartzen dituen 90 minutuko lanean, František Suchý Strašniceko (Praga) errausketa labeko zuzendariaren historia kontatzen du.

El impostor eleberria irakurri ostean, Unai Eguía irakasleak ikerketa bat abiatu zuen, Enric Moner Hradištko nazien eremura deportatutako errepublikano katalan Enricarekin zer gertatu zen argitzeko asmoz. Aldi berean, Gestapok erbestean harrapatutako Anjel Lekuona osaba ikertzen ari da Antón Gandarias. Haien bideak gurutzatu, eta beren ikerketek Pragara eramango dituzte.

Horrela ezagutuko dute František Suchýren eta haren semearen historia. Euren bizitzak arriskuan jarri zituzten, nazismoaren 2.000 biktimen errautsak salbatzeko: biktimen izen-abizenak ezkutuan jasotzen zituzten, horien errautsen ordez bestelako errautsak entregatzen zituzten eta biktimon hondarrak toki seguruan gordetzen zituzten.

Euskal Herriaren, Frantziaren eta Txekiar Errepublikaren arteko koprodukzio hau Donostiako Zinemaldian proiektatu zuten, eta EITBren parte-hartzea du. 

Ikusi "Popel" Oier Plazaren dokumentalaren trailerra
Oier Plazak ''Popel'' dokumentala estreinatu du Pragan
Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X