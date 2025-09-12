Zinema
Ikusi “Popelˮ Oier Plazaren dokumentalaren trailerra

Filmak Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioko Zinemira sailean parte hartuko du, eta azaroaren 4an zinema aretoetara iritsiko da.
Oier Plaza zuzendariaren dokumentala
Honatx "Popel" Oier Plaza gernikar zuzendariaren lehen film luzearen lehen aurrerapena. EITBren parte-hartzea duen filmak animazioa eta irudi errealak uztartzen ditu, eta Unai Eguia irakasleak egindako ikerketaren emaitzak erakusten ditu: Bigarren Mundu Gerran desagertutako deportatu baten aztarnen atzetik, Bilbotik Pragaraino Europa osoan zehar egindako bilaketa horrek historia harrigarri baten aurrean jarriko ditu ikusleak.

Donostiako Zinemaldian ikusiko da, eta azaroaren 4an iritsiko da zinema aretoetako pantailetara. 

Zinemaldia Memoria Historikoa Zinema

