Presentamos el primer avance de "Popel", largometraje del director gernikarra Oier Plaza que cuenta con la participación de EITB y combina animación e imágenes reales. La película muestra los resultados del estudio realizado por el profesor Unai Eguia: la búsqueda tras las huellas de un deportado desaparecido en la Segunda Guerra Mundial, lo llevarán desde Bilbao hasta Praga para poner al público ante un hallazgo sorprendente.

Se verá en el Festival de Cine de San Sebastián, y llegará a las pantallas de los cines el 4 de noviembre.