Alauda Ruiz de Azúa: "Es excepcional que una película no solo esté en la conversación cinematográfica, sino también en la social"

Alauda Ruiz de Azúa en el programa "12 minutos"
18:00 - 20:00
Alauda Ruiz de Azúa. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Alauda ruiz de Azua: Ez da ohikoa film bat elkarrizketa zinematografikoan ez ezik, sozialean ere egotea"

Última actualización

Alauda Ruiz de Azúa ha sido entrevistada por Arantza Ruiz en el espacio "12 minutos" de ETB-2. La directora de "Los domingos" ha explicado cómo está viviendo el éxito de la película y cómo afronta la gala de los premios Goya que se celebrará este próximo sábado y en la que la película está nominada en 13 categorías. 

Premios Goya 2026 Cine

