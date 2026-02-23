Alauda Ruiz de Azúa: "Es excepcional que una película no solo esté en la conversación cinematográfica, sino también en la social"
Alauda Ruiz de Azúa ha sido entrevistada por Arantza Ruiz en el espacio "12 minutos" de ETB-2. La directora de "Los domingos" ha explicado cómo está viviendo el éxito de la película y cómo afronta la gala de los premios Goya que se celebrará este próximo sábado y en la que la película está nominada en 13 categorías.
