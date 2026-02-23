Alauda Ruiz de Azúa: "Es excepcional que una película no solo esté en la conversación cinematográfica, sino también en la social"

Cada día nace un listo, nueva película de la cineasta bilbaína Arantxa Echevarría, se estrenará en el festival de cine de Málaga, que se celebra entre el 6 y el 15 de marzo. El film, “una sátira ácida y mordaz”, se presentará en la Sección Oficial, fuera de concurso, antes de su estreno en cines el próximo 22 de mayo. Escrita por Echevarría y Patricia Campo, Cada día nace un listo está protagonizada por Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Jaime Olías, Ginés García Millán, Diego Anido, Markos Marín, Marina Ostolaza, Sofía Otero y Javier Tolosa, con la colaboración especial de Belén Rueda, Pedro Casablanc y Gonzalo de Castro. EITB participa en una producción de Lazona Zinema y Lamia Producciones. Cada día nace un listo es el sexto largometraje de Echevarría después de Carmen y Lola (2018), La Familia Perfecta (2021), Chinas (2023), Políticamente Incorrectos (2024) y La infiltrada (2024).