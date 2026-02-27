La ciudad de Barcelona, es la sede esta noche de sábado, de la cuadragésima edición de los premios Goya de la Academia española de Cine. 47 profesionales y producciones vasca optan a los premios, que se repartirán en una gala que comenzará a las 22:00 horas y será presentada por el actor Luis Tosar y la actriz y música Rigoberta Bandini.

Los únicos premios ante los que no habrá nervios serán el Goya Internacional, que recogerá la actriz estadounidense Susan Sarandon, y el Goya de Honor, que se entregará al cineasta y escritor Gonzalo Suárez.

Por lo demás, el cine vasco estará representado en 23 de las 28 candidaturas, en una gala en la que participarán

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azua, tiene 13 nominaciones de cara a los premios, más que ninguna otra producción, entre los que destacan las de mejor película, mejor dirección y mejor guion. La película ganadora de la Concha de Oro del Zinemaldia está también nominada en cinco de las seis categorías dedicadas a la interpretación: mejor actriz protagonista (Patricia Lopez Arnaiz), mejor actor protagonista (Miguel Garcés), mejor actriz de reparto (Nagore Aranburu), mejor actor de reparto (Juan Minujín) y mejor actriz revelación (Blanca Soroa).

Los intérpretes de Maspalomas también aparecen en todas las quinielas de favoritos para hacerse con los premios; su protagonista, Jose Ramon Soroiz, fue premiado con la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista en la pasada edición del Zinemaldia, y el Goya supondría una nueva reafirmación para su emocionante desempeño en la piel de Vicente. En el apartado de mejor actor de reparto, Kandido Uranga, otro veterano de la escena vasca, también suma unas de las nueve nominaciones de la película de los Moriarti. La historia de un hombre homosexual que se ve obligado a volver a esconder su orientación sexual también opta a los premios a la mejor película, mejor dirección y mejor guion.

Euskal Herria es cada día una tierra más fértil para el audiovisual, gracias al talento local, a la colaboración entre las instituciones públicas, el papel de EITB y los incentivos fiscales; prueba de ello son las nominaciones que han acumulado diferentes producciones en las que participan productoras vascas: Los tigres (participa Kowalski Films y tiene 7 nominaciones), Un fantasma en la batalla (la producción de Basoilarraren Filmak aspira a cuatro premios, entre los que está el de su actriz protagonista, Susana Abaitua), El talento (una nominación para la película de la productora vasca K2000), La tregua (otra nominación para la película de Spassk 99) y La misteriosa mirada del flamenco (la película chilena nominada a mejor película iberoamericana es una coproducción de la vasca Irusoin).

Gaua, el tercer largometraje de Paul Urkijo, está nominada en tres categorías (mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos especiales); Balearic, de Ion de Sosa a mejor dirección novel; Decorado, del esutdio bilbaíno Uniko a mejor película de animación; y Zona wao como mejor cortometraje documental. Estas cuatro películas, al igual que Maspalomas, cuentan con la participación de EITB.

Finalmente, la Academia española también ha reconocido diferentes trabajos de profesionales vascos en producciones no vascas. Es el caso de la actriz Elena Irureta y el sonidista Urko Garai por su labor en Sorda y de Aitor Berenguer, responsable del sonido en El cautivo, de Alejandro Amenábar.