El cine vasco celebra su gran año esta noche en Barcelona
La ciudad de Barcelona, es la sede esta noche de sábado, de la cuadragésima edición de los premios Goya de la Academia española de Cine. 47 profesionales y producciones vasca optan a los premios, que se repartirán en una gala que comenzará a las 22:00 horas y será presentada por el actor Luis Tosar y la actriz y música Rigoberta Bandini.
Los únicos premios ante los que no habrá nervios serán el Goya Internacional, que recogerá la actriz estadounidense Susan Sarandon, y el Goya de Honor, que se entregará al cineasta y escritor Gonzalo Suárez.
Por lo demás, el cine vasco estará representado en 23 de las 28 candidaturas, en una gala en la que participarán
Los domingos, de Alauda Ruiz de Azua, tiene 13 nominaciones de cara a los premios, más que ninguna otra producción, entre los que destacan las de mejor película, mejor dirección y mejor guion. La película ganadora de la Concha de Oro del Zinemaldia está también nominada en cinco de las seis categorías dedicadas a la interpretación: mejor actriz protagonista (Patricia Lopez Arnaiz), mejor actor protagonista (Miguel Garcés), mejor actriz de reparto (Nagore Aranburu), mejor actor de reparto (Juan Minujín) y mejor actriz revelación (Blanca Soroa).
Los intérpretes de Maspalomas también aparecen en todas las quinielas de favoritos para hacerse con los premios; su protagonista, Jose Ramon Soroiz, fue premiado con la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista en la pasada edición del Zinemaldia, y el Goya supondría una nueva reafirmación para su emocionante desempeño en la piel de Vicente. En el apartado de mejor actor de reparto, Kandido Uranga, otro veterano de la escena vasca, también suma unas de las nueve nominaciones de la película de los Moriarti. La historia de un hombre homosexual que se ve obligado a volver a esconder su orientación sexual también opta a los premios a la mejor película, mejor dirección y mejor guion.
Euskal Herria es cada día una tierra más fértil para el audiovisual, gracias al talento local, a la colaboración entre las instituciones públicas, el papel de EITB y los incentivos fiscales; prueba de ello son las nominaciones que han acumulado diferentes producciones en las que participan productoras vascas: Los tigres (participa Kowalski Films y tiene 7 nominaciones), Un fantasma en la batalla (la producción de Basoilarraren Filmak aspira a cuatro premios, entre los que está el de su actriz protagonista, Susana Abaitua), El talento (una nominación para la película de la productora vasca K2000), La tregua (otra nominación para la película de Spassk 99) y La misteriosa mirada del flamenco (la película chilena nominada a mejor película iberoamericana es una coproducción de la vasca Irusoin).
Gaua, el tercer largometraje de Paul Urkijo, está nominada en tres categorías (mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos especiales); Balearic, de Ion de Sosa a mejor dirección novel; Decorado, del esutdio bilbaíno Uniko a mejor película de animación; y Zona wao como mejor cortometraje documental. Estas cuatro películas, al igual que Maspalomas, cuentan con la participación de EITB.
Finalmente, la Academia española también ha reconocido diferentes trabajos de profesionales vascos en producciones no vascas. Es el caso de la actriz Elena Irureta y el sonidista Urko Garai por su labor en Sorda y de Aitor Berenguer, responsable del sonido en El cautivo, de Alejandro Amenábar.
Te puede interesar
El cine vasco quiere redondear en los Goya un año para recordar
La Academia española de Cine entregará sus premios este sábado por la noche en Barcelona. Producciones y profesionales vascas y vascos acumulan 47 nominaciones, y “Los domingos” y “Maspalomas”, por ejemplo, podrían completar el triunfal recorrido que emprendieron en el pasado Zinemaldia.
Alauda Ruiz de Azúa: "Es excepcional que una película no solo esté en la conversación cinematográfica, sino también en la social"
Alauda Ruiz de Azúa ha sido entrevistada por Arantza Ruiz en el espacio "12 minutos" de ETB-2. La directora de "Los domingos" ha explicado cómo está viviendo el éxito de la película y cómo afronta la gala de los premios Goya que se celebrará este próximo sábado y en la que la película está nominada en 13 categorías.
Diecinueve películas competirán en la Sección Oficial del festival Punto de Vista de Navarra
El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra abrirá la programación de su vigésima edición con “Benita”, de Alan Berliner, y “Una película de miedo” será la película de clausura.
'Una batalla tras otra', la gran vencedora de los BAFTA con seis máscaras
El premio al mejor actor ha sido para el actor inglés de ascendencia vasca Robert Aramayo por Incontrolable. Acabó la velada con dos máscaras doradas en su palmarés, al repetir hazaña en la categoría de estrella revelación.
Ruedan en Serbia una película íntegramente en euskera sobre una tribu del Paleolítico
Un cineasta serbio quería hacer una película ambientada en el Paleolítico, y su objetivo era que los personajes hablasen una lengua antigua de la época. Tras investigar al respecto, llegó hasta el euskera, y a través de conocidos se puso en contacto con dos vizcaínos.
'Yellow Letters' del turco-alemán İlker Çatak, Oso de Oro a la mejor película de Berlinale
La película Yellow Letters, del cineasta turco-alemán İlker Çatak, sobre la censura de las autoridades turcas contra una pareja de artistas, se ha llevado este sábado el Oso de Oro a la mejor película de la 76ª edición de la Berlinale.
Alejandro González Iñárritu, el bardo de la imagen
Desde su súbita irrupción en el panorama cinematográfico con “Amores perros” hasta “Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades)”, el cineasta mexicano, que presentará su instalación “Carne y arena” en la sede de EITB en Bilbao, ha cimentado una carrera imprescindible en el cine de autor del siglo XXI.
Muere el actor Robert Duvall, a los 95 años
El aclamado actor de “Apocalypse Now” y “El Padrino”, premio Donostia en el Zinemaldia 2003, murió la noche del domingo en Virgina, según informó su viuda, Luciana Duvall.
Así es “Cada día nace un listo”, nueva película de Arantxa Echevarría tras “La infiltrada”
Cada día nace un listo, nueva película de la cineasta bilbaína Arantxa Echevarría, se estrenará en el festival de cine de Málaga, que se celebra entre el 6 y el 15 de marzo. El film, “una sátira ácida y mordaz”, se presentará en la Sección Oficial, fuera de concurso, antes de su estreno en cines el próximo 22 de mayo. Escrita por Echevarría y Patricia Campo, Cada día nace un listo está protagonizada por Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Jaime Olías, Ginés García Millán, Diego Anido, Markos Marín, Marina Ostolaza, Sofía Otero y Javier Tolosa, con la colaboración especial de Belén Rueda, Pedro Casablanc y Gonzalo de Castro. EITB participa en una producción de Lazona Zinema y Lamia Producciones. Cada día nace un listo es el sexto largometraje de Echevarría después de Carmen y Lola (2018), La Familia Perfecta (2021), Chinas (2023), Políticamente Incorrectos (2024) y La infiltrada (2024).