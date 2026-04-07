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‘Itzalak argitzen’: un documental que muestra el proceso de restauración de cuatro clásicos del cine vasco

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: ‘Itzalak argitzen’: lau filmen zaharberritze prozesua erakusten duen dokumentala
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Última actualización

Koldo Almandoz y Gorka Bilbao han llevado a cabo el documental 'Itzalak argitzen' tras documentar el proceso de restauración de cuatro mediometrajes producidos a mediados de los 80: "Hamaseigarrenean, aidanez" (Anjel Lertxundi, 1985), "Zergatik panpox" (Xabier Elorriaga, 1985), "Ehun metro" (Alfonso Ungria, 1985) y "Oraingoz izen gabe" (José Julián Bakedano, 1986). Se estrenará en el ciclo Cine Vasco de la Filmoteca Vasca.

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