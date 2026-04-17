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La Semana de Cine Obrero premia al guionista Paul Laverty

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Langileei buruzko Zinemaren Asteak Paul Laverty gidoilaria saritu du

Última actualización

El guionista escocés, que ha trabajado sobre todo con los cineastas Ken Loach e Iciar Bollain, ha sido galardonado por la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo en la gala de clausura de la Semana de Cine Obrero. 

Vitoria-Gasteiz 3 de marzo Cine

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Hace  min.

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Koldo Almandoz y Gorka Bilbao han llevado a cabo el documental 'Itzalak argitzen' tras documentar el proceso de restauración de cuatro mediometrajes producidos a mediados de los 80: "Hamaseigarrenean, aidanez" (Anjel Lertxundi, 1985), "Zergatik panpox" (Xabier Elorriaga, 1985), "Ehun metro" (Alfonso Ungria, 1985) y "Oraingoz izen gabe" (José Julián Bakedano, 1986). Se estrenará en el ciclo Cine Vasco de la Filmoteca Vasca.

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