La Semana de Cine Obrero premia al guionista Paul Laverty
El guionista escocés, que ha trabajado sobre todo con los cineastas Ken Loach e Iciar Bollain, ha sido galardonado por la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo en la gala de clausura de la Semana de Cine Obrero.
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Koldo Almandoz y Gorka Bilbao han llevado a cabo el documental 'Itzalak argitzen' tras documentar el proceso de restauración de cuatro mediometrajes producidos a mediados de los 80: "Hamaseigarrenean, aidanez" (Anjel Lertxundi, 1985), "Zergatik panpox" (Xabier Elorriaga, 1985), "Ehun metro" (Alfonso Ungria, 1985) y "Oraingoz izen gabe" (José Julián Bakedano, 1986). Se estrenará en el ciclo Cine Vasco de la Filmoteca Vasca.