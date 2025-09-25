Leire Bilbao, Premio Nacional de Literatura Infantil por su obra 'Klera'

La vizcaína Leire Bilbao Barruetabeña ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, correspondiente al año 2025, por su obra Klera (Elkar). El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30 000 euros.

El jurado ha elegido su obra por "la belleza poética con la que la autora, apoyándose en diferentes disciplinas artísticas, especialmente en la ilustración, presenta una propuesta con el compromiso implícito por la cultura, la paz y la convivencia, abordando temas tan crudos como el conflicto, la guerra y la muerte haciendo que sean comprensibles para el público infantil".

Asimismo, el jurado ha subrayado que Klera, "escrita con una profunda carga lírica y un mensaje poderoso”, es un ejemplo y una lección de la literatura sin etiquetas, interdisciplinar, profundamente hermosa. En resumen, “una pieza delicada y necesaria que enraíza con lo más profundo de la naturaleza humana".

Leire Bilbao (Bizkaia, 1978) es licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto. En 2006 publicó su primer poemario Ezkatak, en 2011 Scanner, en 2018 el poemario bilingüe Entre escamas y en 2020 Etxeko urak.

También ha publicado numerosos libros para el público infantil como Xomorropoemak, Premio Euskadi de Literatura 2017, Bichopoemas y otras bestias, Premio Kirico 2019 y Etxeko Urak Premio Lauaxeta 2021, entre otros. Su obra para adultos ha sido traducida a varias lenguas, forma parte de diversas antologías y algunas de sus composiciones han sido musicalizadas.