Literatura
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Leire Bilbaok Haur eta Gazte Literaturako Sari Nazionala irabazi du "Klera" lanagatik

Epaimahaiak bizkaitarraren lana aukeratu du bere edertasun poetikoagatik, eta egilea gai izan delako, hainbat diziplina artistikotan oinarrituta, gerra eta heriotza haurrei helarazteko, gai gordinak izan arren.

Leire Bilbao, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2025 por su obra 'Klera' REMITIDA / HANDOUT por EDITORIAL ELKAR Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/9/2025

Argazkia: ELKAR ARGITALETXEA

author image

EITB

Azken eguneratzea

Leire Bilbao Barruetabeña bizkaitarrak jaso du 2025eko Haur eta Gazte Literaturako Espainiako Saria, Klera (Elkar) lanagatik. Kultura Ministerioak ematen du, eta saria 30.000 eurokoa da.

Epaimahaiak bere lana aukeratu du "edertasun poetikoagatik, egileak, hainbat diziplina artistikotan oinarrituta, batez ere ilustrazioan, kulturaren, bakearen eta bizikidetzaren aldeko konpromiso inplizitua duen proposamen bat aurkezten baitu, gatazka, gerra eta heriotza diren gai gordinei heltzeko, haurrentzat ulergarriak izan daitezen".

Halaber, epaimahaiak azpimarratu du Klera, "karga liriko sakonarekin eta mezu indartsu batekin idatzia", etiketarik gabeko literaturaren adibide eta ikasgai dela, diziplinartekoa, guztiz ederra. Laburbilduz, "giza izaeraren alderdi sakonenarekin osatzen den pieza delikatu eta beharrezkoa".

Leire Bilbao (Bizkaia, 1978) Zuzenbide Ekonomikoan lizentziaduna da, eta Deustuko Unibertsitatean ikasi zuen. 2006an, Ezkatak lehen poema-liburua argitaratu zuen; 2011n, Scanner; 2018an, Entre escamas poema-liburu elebiduna eta, 2020an, Etxeko urak.

Haurrentzako liburu ugari ere argitaratu ditu: Xomorropoemak, 2017ko Euskadi Literatura Saria, Bichopoemas y otras bestias, 2019ko Kirico Saria eta 2021eko Etxeko urak, Lauaxeta Saria, besteak beste. Helduentzako bere lanak hainbat hizkuntzatara itzuli dira, hainbat antologiaren parte da eta bere obra batzuk musikalizatu dira.

Bizkaia Literatura

Literaturari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

"Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Poesia, artea, ideologia" liburua argitaratu du Jon Kortazarrek

Bizkaitar irakasle eta ikertzaileak bi atal nabarmendu ditu Pamiela etxeak argitaratu duen lanean. Lehenengoan, Lauaxetaren poesia artearekin eta ideologiarekin lotzen du, eta bigarrenean gizarteak Lauaxetaren bizitzaz eta lanaz egin duen harrera aztertu du. Bizkaitar idazlea fusilatu zuten eguneko 88. urtemugan aurkeztu dute lana. (Musika, "Azken oyua" Antton Valverdek musikatuta) 
Gehiago kargatu