Leire Bilbaok Haur eta Gazte Literaturako Sari Nazionala irabazi du "Klera" lanagatik
Epaimahaiak bizkaitarraren lana aukeratu du bere edertasun poetikoagatik, eta egilea gai izan delako, hainbat diziplina artistikotan oinarrituta, gerra eta heriotza haurrei helarazteko, gai gordinak izan arren.
Leire Bilbao Barruetabeña bizkaitarrak jaso du 2025eko Haur eta Gazte Literaturako Espainiako Saria, Klera (Elkar) lanagatik. Kultura Ministerioak ematen du, eta saria 30.000 eurokoa da.
Epaimahaiak bere lana aukeratu du "edertasun poetikoagatik, egileak, hainbat diziplina artistikotan oinarrituta, batez ere ilustrazioan, kulturaren, bakearen eta bizikidetzaren aldeko konpromiso inplizitua duen proposamen bat aurkezten baitu, gatazka, gerra eta heriotza diren gai gordinei heltzeko, haurrentzat ulergarriak izan daitezen".
Halaber, epaimahaiak azpimarratu du Klera, "karga liriko sakonarekin eta mezu indartsu batekin idatzia", etiketarik gabeko literaturaren adibide eta ikasgai dela, diziplinartekoa, guztiz ederra. Laburbilduz, "giza izaeraren alderdi sakonenarekin osatzen den pieza delikatu eta beharrezkoa".
Leire Bilbao (Bizkaia, 1978) Zuzenbide Ekonomikoan lizentziaduna da, eta Deustuko Unibertsitatean ikasi zuen. 2006an, Ezkatak lehen poema-liburua argitaratu zuen; 2011n, Scanner; 2018an, Entre escamas poema-liburu elebiduna eta, 2020an, Etxeko urak.
Haurrentzako liburu ugari ere argitaratu ditu: Xomorropoemak, 2017ko Euskadi Literatura Saria, Bichopoemas y otras bestias, 2019ko Kirico Saria eta 2021eko Etxeko urak, Lauaxeta Saria, besteak beste. Helduentzako bere lanak hainbat hizkuntzatara itzuli dira, hainbat antologiaren parte da eta bere obra batzuk musikalizatu dira.
Literaturari buruzko albiste gehiago
Patxi Zubizarretak lortu du Xabier Lete beka
Euskarazko literatura sorkuntzarako 70.000 euroko dirulaguntza “Txoriei begiratzen zien gizonari begiratzen zion emakumea” proiektua gauzatzeko izango da.
EHUk Gabriel Arestiren pentsamenduaren gaurkotasuna aldarrikatu du
EHUko 35 ikasle-irakaslek gaur egundik begiratu diote duela mende erdi zendutako bilbotar idazlearen obrari eta pentsamenduari, "Gabriel Arestik ereindakoak 1975-2025" liburuan.
"Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Poesia, artea, ideologia" liburua argitaratu du Jon Kortazarrek
Bizkaitar irakasle eta ikertzaileak bi atal nabarmendu ditu Pamiela etxeak argitaratu duen lanean. Lehenengoan, Lauaxetaren poesia artearekin eta ideologiarekin lotzen du, eta bigarrenean gizarteak Lauaxetaren bizitzaz eta lanaz egin duen harrera aztertu du. Bizkaitar idazlea fusilatu zuten eguneko 88. urtemugan aurkeztu dute lana. (Musika, "Azken oyua" Antton Valverdek musikatuta)
400 lagunek Bizenta Mogelen "Ipui onak" irakurriko dute ostegunean, Arriagan
Emakume batek argitaratu zuen euskarazko lehen liburua aukeratu dute Bilbo Zaharra euskaltegikoek Klasikoen Irakurketa Etenik Gabearen XVIII. ediziorako. Nerea Ibarzabal markinar idazle eta bertsolariak abiatuko du saioa, 08:00etan.
Jabier Kalzakortak Bilboko Liburu Azokako Urrezko Luma jaso du
Markinar irakasle, ikertzaile, euskaltzain eta idazleak jaso du Bilboko literatura hitzorduaren garaikurra. Herri literaturan aditu handia da Kalzakorta.
Jabier Kalzakorta: ''Neska harrigarri argia zen Bizenta Mogel''
Markinar euskaltzain, irakasle eta ikertzaileak Bizenta Mogelen argitasuna azpimarratu du.
Bizenta Mogel, "zigor zaurigarriaren beldur" izan ez zen idazlea
Ekainaren 5ean, "Ipuin onak" Bizenta Mogelen liburua irakurriko dute Arriaga antzokian, Klasikoen XVIII. Irakurketa Jarraituan. Euskaraz idatzi zuen lehen emakumetzat hartu izan da Bizenta, Joan Antonio Mogel "Peru Abarka"ren egilearen iloba.
Miren Agur Meabe, Dolores Redondo eta Mircea Cartarescu, Bilboko Liburu Azokako zilarrezko lumen irabazle
Maiatzaren 30etik ekainaren 8ra egingo da Areatzan 55. Bilboko Liburu Azoka. Hurrengo egunetan sari gehiago banatuko dira, besteak beste, Urrezko Luma eta Kutxabank Atea sariak.
Ngugi Wa Thiong'o kenyar idazlea zendu da
Thiong'ok kikuyu hizkuntzan idazten zuen eta Nobel sarirako hautagai izan zen sarritan; 87 urteko idazlearen hainbat lan daude euskaratuta, "Gerra garaiko ametsak" lan autobiografikoa, berbarako.