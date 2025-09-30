111 Akademia da por finalizado su recorrido

El grupo de aficionados y aficionadas a la literatura 111 Akademia ha dado por concluida su labor. A partir de ahora, por tanto, no se elegirá “el libro del año” que escogían entre los 218 miembros de la academia ni se alimentará la web del grupo, que contenía reseñas de publicaciones literarias en euskera.

111 Akademia ha ejercido su labor durante 29 años, y los motivos de su final son económicos, “no disponer de las vías de ingresos suficientes para desarrollar el proyecto”: “111 Akademia tenía que solicitar cada año siete ayudas económicas diferentes para conseguir elaborar un presupuesto mínimo suficiente. Toda esta labor administrativa no dejaba lugar al buen desarrollo de la propia labor de la academia”.

Elgeta, de Joxean Agirre, fue, en 1996, el primer libro del año para 111 Akademia, mientras que el último ganador del galardón fue Pleibak, de Miren Amuriza, en 2024. En ese tiempo, han ganado el premio dos veces Ur Apalategi, Ramon Saizarbitoria, Anjel Lertxundi, Karmele Jaio y Harkaitz Cano, y también han sido premiadas las obras …eta sugeak emakumeari esan zion (Lourdes Oñederra), Lagun izoztua (Joseba Sarrionandia), Soinujolearen semea (Bernardo Atxaga), Antzararen bidea (Jokin Muñoz), Nora ez dakizun hori (Irati Jimenez), Kristalezko begi bat (Miren Agur Meabe), Su zelaiak (Mikel Peruarena), Elkarrekin esnatzeko ordua (Kirmen Uribe), Argiantza (Pello Lizarralde), Azken etxea (Arantxa Urretabizkaia)…