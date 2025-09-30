Agurra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

111 Akademiak amaitutzat eman du bere ibilbidea

Literaturazaleen taldeak 29 urteko bidea egin du, eta akademiakideek “urteko libururik gogokoena” aukeratu du 1996tik. Akademiaren oinarria zen elkarteak “diru-iturri sendorik” lortu ez izana da agurraren zergatia.

Pello Lizarralde 111 Akademiaren saria jasotzeko ekitaldian

Pello Lizarralde, 2020ko liburu onenaren (Argiantza) saria jasotzen. Argazkia: 111 Akademia.

author image

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

111 Akademia literatura taldeak amaitutzat eman du bere jarduna. Ez du, aurrerantzean, bertako 218 akademiakideek aukeratzen duten “urteko liburu gogokoena” hautatuko eta ez du elikatuko, gisa berean, euskarazko liburuei buruzko iruzkinak jasotzen zituen webgunea.

29 urtez jardun du Euskal Literaturazaleen 111 Akademiak, eta arrazoi ekonomikoa du bere agurrak, izan ere, “behar beste dirubiderik lortu ez izana egitasmoa garatzeko”: “111 Akademiak urtero gutxien-gutxienean behar zuen aurrekontua berdintzeko zazpi dirulaguntza publikotara jo behar izaten zuen, zazpietan aurkeztu eta zazpietan diru-kontuak kitatu. Horrek eragiten zuen lan-zamak oztopatu egiten zuen, zinez, Akademiaren beraren jarduerak behar bezala burutzea”.

Joxean Agirreren Elgeta izan zen, 1996an, saria irabazi zuen lehen lana, eta Pleibak Miren Amurizaren lanak irabazi zuen azkenekoz, 2024an. Tarte horretan, Ur Apalategik, Ramon Saizarbitoriak, Anjel Lertxundik, Karmele Jaiok eta Harkaitz Canok birritan irabazi dute saria, eta lan hauek ere goraipatu dituzte Akademiako kideek: …eta sugeak emakumeari esan zion (Lourdes Oñederra), Lagun izoztua (Joseba Sarrionandia), Soinujolearen semea (Bernardo Atxaga), Antzararen bidea (Jokin Muñoz), Nora ez dakizun hori (Irati Jimenez), Kristalezko begi bat (Miren Agur Meabe), Su zelaiak (Mikel Peruarena), Elkarrekin esnatzeko ordua (Kirmen Uribe), Argiantza (Pello Lizarralde), Azken etxea (Arantxa Urretabizkaia)… 

Literatura

Albiste gehiago literatura

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

"Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Poesia, artea, ideologia" liburua argitaratu du Jon Kortazarrek

Bizkaitar irakasle eta ikertzaileak bi atal nabarmendu ditu Pamiela etxeak argitaratu duen lanean. Lehenengoan, Lauaxetaren poesia artearekin eta ideologiarekin lotzen du, eta bigarrenean gizarteak Lauaxetaren bizitzaz eta lanaz egin duen harrera aztertu du. Bizkaitar idazlea fusilatu zuten eguneko 88. urtemugan aurkeztu dute lana. (Musika, "Azken oyua" Antton Valverdek musikatuta) 
Gehiago kargatu