Unai Elorriaga, Karmele Mitxelena y Maite Rosende ganan el premio Euskadi de literatura

Los diferentes jurados han elegido las obras “Francesco Pasqualeren bosgarren arima”, “Aitona Floren” y “Traba” en las modalidades de Literatura en Euskera, Literatura Infantil y Juvenil en Euskera e Ilustración de Obra Literaria. 

20240530082739_unai-elorriaga_

Unai Elorriaga ha ganado el premio en la modalidad de Literatura en Euskera. Foto: EITB. 

Euskaraz irakurri: Unai Elorriagak, Karmele Mitxelenak eta Maite Rosendek Euskadi literatura saria irabazi dute
author image

EITB

Última actualización

Francesco Pasqualeren bosgarren arima (Unai Elorriaga), Aitona Floren (Karmele Mitxelena) eta Traba (Maite Rosende) son las tres obras ganadoras del premio Euskadi de literatura, en las modalidades de Literatura en Euskera, Literatura Infantil y Juvenil en Euskera e Ilustración de Obra Literaria, según ha anunciado esta mañana en la biblioteca Bidebarrieta de Bilbao la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística  del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea.

 

