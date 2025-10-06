Sariak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Unai Elorriagak, Karmele Mitxelenak eta Maite Rosendek Euskadi literatura saria irabazi dute

“Francesco Pasqualeren bosgarren arima”, “Aitona Floren” eta “Traba” lanekin bereganatu dute saria, Euskarazko Literatura, Euskarazko Haur eta Gazte Literatura eta Literatur Lanaren Ilustrazioa modalitateetan.
20240530082739_unai-elorriaga_

Unai Elorriagak Euskarazko Literatura modalitateko saria irabazi du. Argazkia: EITB. 

author image

EITB

Azken eguneratzea

Francesco Pasqualeren bosgarren arima (Unai Elorriaga), Aitona Floren (Karmele Mitxelena) eta Traba (Maite Rosende) lanek jaso dute Euskadi literatura saria, Euskarazko Literatura, Euskarazko Haur eta Gazte Literatura eta Literatur Lanaren Ilustrazioa modalitateetan, Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak gaur goizean Bilbon, Bidebarrieta liburutegian, iragarri duenez.

Idazleak Euskadi Sariak 2023 Literatura

Albiste gehiago literatura

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

"Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Poesia, artea, ideologia" liburua argitaratu du Jon Kortazarrek

Bizkaitar irakasle eta ikertzaileak bi atal nabarmendu ditu Pamiela etxeak argitaratu duen lanean. Lehenengoan, Lauaxetaren poesia artearekin eta ideologiarekin lotzen du, eta bigarrenean gizarteak Lauaxetaren bizitzaz eta lanaz egin duen harrera aztertu du. Bizkaitar idazlea fusilatu zuten eguneko 88. urtemugan aurkeztu dute lana. (Musika, "Azken oyua" Antton Valverdek musikatuta) 
Gehiago kargatu