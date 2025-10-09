La traducción al catalán de una antología de poemas de Tere Irastortza, premio de traducción Etxepare-Laboral Kutxa
‘Glosak·Glossar el món’ ha sido traducido al catalán por Manel Rodríguez-Castelló y publicado por la editorial valenciana Contrabando. Recibirán 4000 euros.
Glosak·Glossar el Món, la traducción al catalán de una selección de poemas escritos por Tere Irastortza entre 1980 y 2023, es la obra ganadora del premio de traducción Etxepare-Laboral Kutxa 2025.
El libro, traducido al catalán por Manel Rodríguez-Castelló y publicado en una edición bilingüe catalán-euskera por el sello valenciano Ediciones Contrabando, fue publicado el año pasado.
El premio, a repartir entre traductor y editorial, está dotado con 4000 euros, y se concede “en función de la calidad de la traducción y de la planificación promocional de la editorial”. Además, las personas premiadas pueden recibir hasta 2000 euros adicionales destinados a acciones de promoción —presentaciones, campañas publicitarias…— en el país donde se haya publicado la obra galardonada.
El libro recoge 43 años de trayectoria poética de Tere Irasatortza (Zaldibia, 1961), y el jurado ha destacado que la traducción es “excelente, impecable en cuanto al lenguaje, de lectura ágil y fiel al estilo del texto original”.
El premio de traducción se instauró en 2015, y, desde entonces, ha ido a parar a traducciones de obras de Uxue Alberdi (catalán), Miren Agur Meabe (inglés), Katixa Agirreren (neerlandés), Bernardo Atxaga (japonés), Eider Rodriguez (castellano), Joseba Sarrionandia (catalán), Gabriel Aresti (inglés), Bernardo Atxaga (ucraniano), Kirme Uribe (japonés) y Joseba Sarrionandia (gallego).
Manel Rodríguez-Castelló (Alcoy, 1958) es licenciado en Filología Hispánica por la Universitat de València, y ejerció como profesor de catalán en secundaria entre 1983 y 2018.
Su primera traducción del euskera fue el volumen ‘Muga’ (Editorial Pruna-Edicions del Buc, 2021), que incluía poemas de cuatro poetas vascos: Felipe Juaristi, Juan Ramon Makuso, Pello Otxoteko y Aritz Gorrotxategi.
Es miembro del centro vasco Laurak Bat de Valencia.
Más noticias literatura
El Nobel de Literatura, para László Krasznahorkai
La Academia sueca ha distinguido la obra del autor húngaro por "su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".
Karmele Mitxelena y Laura Chivite, premios Euskadi de Plata de las Librerías de Gipuzkoa
Las librerías de Gipuzkoa han considerado que “El ataque de las cabras” (Chivite) y “Zoriona, edo antzeko zerbait” (Mitxelena) merecen una segunda oportunidad por parte de los lectores y las lectoras. En la categoría de cómic el premio ha recaído en “Gerra Gazan” (Joe Sacco).
Unai Elorriaga, Karmele Mitxelena y Maite Rosende ganan el premio Euskadi de literatura
Los diferentes jurados han elegido las obras “Francesco Pasqualeren bosgarren arima”, “Aitona Floren” y “Traba” en las modalidades de Literatura en Euskera, Literatura Infantil y Juvenil en Euskera e Ilustración de Obra Literaria.
Lourdes Oñederra publica la novela "Azken batean"
La escritora y lingüista se sumerge en las heridas y los recuerdos de Elisa y Elixabete, madre e hija. El libro está publicado por la editorial Erein.
111 Akademia da por finalizado su recorrido
El grupo de amantes de la literatura ha elegido su libro preferido del año desde 1996. El motivo del final es no haber podido encontrar fuentes de financiación suficientes para la asociación gestora de la academia.
Leire Bilbao, Premio Nacional de Literatura Infantil por su obra 'Klera'
El jurado ha elegido la obra de la vizcaína por la belleza poética con la que la autora, apoyándose en diferentes disciplinas artísticas, acerca temas tan crudos como la guerra y la muerte al público infantil.
Patxi Zubizarreta consigue la beca Xabier Lete
La subvención de 70 000 euros para la creación literaria en euskera irá destinada a la materialización del proyecto Txoriei begiratzen zien gizonari begiratzen zion emakumea.
La EHU reivindica la actualidad del pensamiento de Gabriel Aresti
35 alumnos y profesores de la Universidad del País Vasco analizan desde la actualidad la obra y el pensamiento del escritor bilbaíno fallecido hace medio siglo, en el libro "Gabriel Arestik ereindakoak 1975-2025".
Jon Kortazar publica el libro "Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Poesia, artea, ideologia"
El profesor e investigador ha organizado en dos apartados la obra, publicada por la editorial Pamiela. En el primero, relaciona la poesía de Lauaxeta con el arte y la ideología, y en el segundo analiza la acogida que la sociedad ha hecho de la vida y obra del poeta vizcaíno. El trabajo ha sido presentado en el 88º aniversario del fusilamiento de Lauaxeta. (Música, "Azken oyua" musicado por Antton Valverde)