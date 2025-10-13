Asi, Garazi Albizua (Termita), Koldo Biguri (Arturoren uhartea. Ume baten oroitzak, Elsa Morante), Markos Zapiain (Txillardegi hizkuntzalari) e Itxaso del Castillo (Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror) son el y las ganadoras de los premios literarios Euskadi en las modalidades de Literatura en Castellano, Traducción Literaria en Euskera, Ensayo en Euskera y Ensayo en Castellano respectivamente.

Garazi Albizua (Santurtzi, 1985) "es una voz nueva, irreverente e incómoda", en palabras del jurado, y "su prosa, indócil y precisa, rompe con las muy consensuadas imágenes sobre el deber del maternaje y los cuidados". Termita es, por tanto, "una apuesta innovadora que plantea relatos alternativos a los discursos sociales hegemónicos".

Koldo Biguri (Vitoria-Gasteiz, 1962), por su parte, recibirá el premio Euskadi de Traducción por su "excelente" traducción al euskera de la novela de la escritora italiana Elsa Morante Arturoren uhartea. "El traductor ha logrado un adecuado equilibrio entre la fidelidad a la obra original y la legibilidad que persigue el texto objetivo. Transmite con acierto los matices del lirismo y de la profundidad psicológica de Morante", según recoge el fallo del jurado.

Markos Zapiain (Irun, 1963) ha sido galardonado con el Premio de Ensayo en Euskera: "Nos muestra cuáles son las fuentes intelectuales de Txillardegi nos muestra cuáles son las fuentes intelectuales de Txillardegi. Sea o no experto en el pensamiento vasco, sea o no conocedor de los innumerables campos abordados por Txillardegi, el libro puede servir al lector como guía ideal para adentrarse en la obra del pensador y emprendedor", argumenta el jurado.