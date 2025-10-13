Garazi Albizuak, Koldo Bigurik, Markos Zapiainek eta Itxaso del Castillok ere irabazi dituzte Euskadi sariak
Joan den astean Euskarazko Literatura (Unai Elorriaga), Euskarazko Haur eta Gazte Literatura (Karmele Mitxelena) eta Literatur Lanaren Ilustrazioa (Maite Rosende) modalitateekoak iragarri eta gero, Euskadi literatura sarietako gainerako ataletako irabazleak iragarri dituzte gaur, astelehenarekin, Gasteizen.
Sariak
Unai Elorriagak, Karmele Mitxelenak eta Maite Rosendek irabazi dute Euskadi Literatura saria
Garazi Albizua (Termita), Koldo Biguri (Arturoren uhartea. Ume baten oroitzak, Elsa Morante), Markos Zapiain (Txillardegi hizkuntzalari) eta Itxaso del Castillo (Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror) dira Euskadi literatura sarien irabazleak, Gaztelaniazko Literatura, Euskarazko Literatura Itzulpena, Saiakera Euskaraz eta Saiakera Gaztelaniaz modalitateetako 2025eko irabazleak.
Garazi Albizua (Santurtzi, 1985) “ahots berri, lotsagabe eta deserosoa da”, epaimahaiaren hitzetan, “eta bere prosa bihurri eta zehatza urrundu egiten da amatasunaren eta zaintzaren betebeharrari buruzko irudi erabat adostuetatik”. Termita, beraz, “diskurtso sozial hegemonikoei kontrajarritako kontakizunak planteatzen dituen apustu berritzailea da”.
Itzulpeneko Euskadi saria Koldo Bigurik (Gasteiz, 1962) jasoko du, “bikain” itzuli duelako euskarara Elsa Morante italiarraren Arturoren uhartea eleberri mardula. “Itzultzaileak oreka egokia lortu du jatorrizko lanari zor zaion fideltasunaren eta xede-testuak helburu duen irakurgarritasunaren artean. Ezin hobeki eman ditu euskaraz Moranteren lirikotasun eta sakontasun psikologikoaren ñabardurak”, epaimahaiaren ebazpenean bildu dutenez.
Markos Zapiaini (Irun, 1963) Euskarazko Saiakera ataleko saria eman dio lanak “Txillardegiren pentsamenduaren oinarriak azaltzen ditu. Saiakeragileak Txillardegiren idatz-esana ulertzeko gakoak eskaintzen dizkigu, atalez atal. Euskal pentsamenduan aditua izan ala ez, Txillardegik jorratutako hainbat eta hainbat arloetan jakituna izan ala ez, liburua pentsalari eta ekintzailearen obran murgiltzeko gida aproposa izan dakioke irakurleari”.
Hizkuntzalaritza
Markos Zapiain: ''Txillardegiren obran sartzea ipotx bat erraldoi baten sorbaldan zintzilikatzea da''
Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror Itxaso del Castilloren (Bilbo, 1972) lanak “gai original bat jorratzen du: beldurrezko zinema garaikidean munstro femeninoen analisia, munstroek, egilearen beraren hitzetan, feminitatearen eta gorputzarekin eta boterearekin duten harremanaren definizio kontraesankorrak kristalizatzen dituztela azpimarratuz. Eta emaitza lan ausart eta erakargarria da, zinema-estudioetako espezialistei ez ezik gizarte-errealitate berriak eta eguneroko bizipenak irudikatzeko modu berriak ulertzeko interesa duen publiko zabalago bati ere zuzenduta dagoena”, Gaztelaniazko Saiakera modalitateko epaimahaiak azaldu duenez.
Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak 18.000 euroko saria emango dio zazpi modalitateetako bakoitzaren irabazleari, 4.000 euro gehiago lan saritua beste hizkuntza batean argitaratuz gero (Euskarazko Literatura Itzulpenaren atalean izan ezik, noski).
Sariak banatzeko ekitaldia azaroaren 26an izango da Donostian, San Telmo Museoan.
Albiste gehiago literatura
‘Linguae Vasconum Primitiae’, urriaren 11tik aurrera ikusgai Baionako Euskal Museoan
Linguae Vasconum Primitiae liburuaren ale bakarra Baionako Euskal Museoan ikusi ahal izango da larunbat honetatik urtarrilaren 11ra. 1545ean Bordelen argitaratutako lan hau "mugarria" da euskal literaturan, eta autoreak berak (Bernart Etxepare) eman dio izena Institutuari. Linguae Vasconum Primitiae lanak 28 orrialde ditu, eta, itxura xumea izan arren, garrantzi berezia du euskal ondarearen historian.
Eider Rodriguez: "Normaltasun nahiaren azpian ezkutatzen den ezinegona agerrarazten saiatu naiz"
Eider Rodriguez idazleak "Dena zulo bera zen" (Susa, 2025) liburua argitaratu du. Lanak sei kontakizun biltzen ditu.
Euskaltzaindiak Gabriel Arestiren idatzi eta objektuak bildu ditu Bilbon
Idazlearen heriotzaren 50. urteurrenean, Arestik literatura aldizkarietan egin zituen lehen argitalpenak eta objektu ikonikoak jarri dituzte erakusgai Bizkaiko Foru Liburutegian, haren betaurreko ikonikoak esate baterako.
Tere Irastortzaren poemen katalanerako itzulpenarentzat, Etxepare-Laboral Kutxa Itzulpen saria
‘Glosak·Glossar el món’ Manel Rodríguez-Castellok eraman du katalanera, eta Contrabando valentziar argitaletxeak kaleratu du. 4.000 euro jasoko dituzte.
Literatura Nobel saria, László Krasznahorkairentzat
Suediako Akademiak hungariar idazlearen obra goraipatu du, "lan sinesgarri eta irudikorra" baita, "terrore apokalptikoaren erdian artearen boterea berresten duena".
Karmele Mitxelenak eta Laura Chivitek irabazi dute Gipuzkoako Liburu denden Zilarrezko Euskadi saria
Gipuzkoako liburu-saltzaileen ustez, “El ataque de las cabras” (Chivite) eta “Zoriona, edo antzeko zerbait” (Mitxelena) lanek irakurleen bigarren aukera bat merezi dute. Komikien atalean, “Gerra Gazan” albuma (Joe Sacco) aukeratu dute.
Unai Elorriagak, Karmele Mitxelenak eta Maite Rosendek irabazi dute Euskadi Literatura saria
“Francesco Pasqualeren bosgarren arima”, “Aitona Floren” eta “Traba” lanekin bereganatu dute saria, Euskarazko Literatura, Euskarazko Haur eta Gazte Literatura eta Literatur Lanaren Ilustrazioa modalitateetan.
Lourdes Oñederrak "Azken batean" nobela argitaratu du
Idazle eta hizkuntzalariaren istorioa Elisa eta Elixabete ama-alaben oroitzapen eta zaurietan murgiltzen da. Erein etxean argitaratu du.
111 Akademiak amaitutzat eman du bere ibilbidea
Literaturazaleen taldeak 29 urteko bidea egin du, eta akademiakideek “urteko libururik gogokoena” aukeratu du 1996tik. Akademiaren oinarria zen elkarteak “diru-iturri sendorik” lortu ez izana da agurraren zergatia.