Literatura
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Garazi Albizuak, Koldo Bigurik, Markos Zapiainek eta Itxaso del Castillok ere irabazi dituzte Euskadi sariak

Gaztelaniazko Literatura, Euskarazko Literatura Itzulpena, Saiakera Euskaraz eta Saiakera Gaztelaniaz modalitateetako irabazleak dira, “Termita”, “Arturoren uhartea. Ume baten oroitzak”, “Txillardegi hizkuntzalari” eta “Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror” lanekin. Joan den astean, Unai Elorriaga, Karmele Mitxelena eta Maite Rosende idazleek ere jasoko dutela iragarri zuten.
Garazi Albizua "Termita" lburuaren idazlea
Garazi Albizua. Foto: Inge Pertika.

Azken eguneratzea

Joan den astean Euskarazko Literatura (Unai Elorriaga), Euskarazko Haur eta Gazte Literatura (Karmele Mitxelena) eta Literatur Lanaren Ilustrazioa (Maite Rosende) modalitateekoak iragarri eta gero, Euskadi literatura sarietako gainerako ataletako irabazleak iragarri dituzte gaur, astelehenarekin, Gasteizen.

Garazi Albizua (Termita), Koldo Biguri (Arturoren uhartea. Ume baten oroitzak, Elsa Morante), Markos Zapiain (Txillardegi hizkuntzalari) eta Itxaso del Castillo (Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror) dira Euskadi literatura sarien irabazleak, Gaztelaniazko Literatura, Euskarazko Literatura Itzulpena, Saiakera Euskaraz eta Saiakera Gaztelaniaz modalitateetako 2025eko irabazleak.

Garazi Albizua (Santurtzi, 1985) “ahots berri, lotsagabe eta deserosoa da”, epaimahaiaren hitzetan, “eta bere prosa bihurri eta zehatza urrundu egiten da amatasunaren eta zaintzaren betebeharrari buruzko irudi erabat adostuetatik”. Termita, beraz, “diskurtso sozial hegemonikoei kontrajarritako kontakizunak planteatzen dituen apustu berritzailea da”.

Itzulpeneko Euskadi saria Koldo Bigurik (Gasteiz, 1962) jasoko du, “bikain” itzuli duelako euskarara Elsa Morante italiarraren Arturoren uhartea eleberri mardula. “Itzultzaileak oreka egokia lortu du jatorrizko lanari zor zaion fideltasunaren eta xede-testuak helburu duen irakurgarritasunaren artean. Ezin hobeki eman ditu euskaraz Moranteren lirikotasun eta sakontasun psikologikoaren ñabardurak”, epaimahaiaren ebazpenean bildu dutenez.

Markos Zapiaini (Irun, 1963) Euskarazko Saiakera ataleko saria eman dio lanak “Txillardegiren pentsamenduaren oinarriak azaltzen ditu. Saiakeragileak Txillardegiren idatz-esana ulertzeko gakoak eskaintzen dizkigu, atalez atal. Euskal pentsamenduan aditua izan ala ez, Txillardegik jorratutako hainbat eta hainbat arloetan jakituna izan ala ez, liburua pentsalari eta ekintzailearen obran murgiltzeko gida aproposa izan dakioke irakurleari”.

Hizkuntzalaritza

Markos Zapiain: ''Txillardegiren obran sartzea ipotx bat erraldoi baten sorbaldan zintzilikatzea da''

eitb

Idazle eta filosofoak "Txillardegi hizkuntzalari" liburua argitaratu du, Elkar argitaletxearen eskutik. Txillardegik Hizkuntzalaritzan egindako lana eta zituen iritziak bildu ditu.
20250109135702_txillardegi-hizkuntzalari_
18:00 - 20:00
Markos Zapiain: ''Txillardegiren obran sartzea ipotx bat erraldoi baten sorbaldan zintzilikatzea da''

Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror Itxaso del Castilloren (Bilbo, 1972) lanak “gai original bat jorratzen du: beldurrezko zinema garaikidean munstro femeninoen analisia, munstroek, egilearen beraren hitzetan, feminitatearen eta gorputzarekin eta boterearekin duten harremanaren definizio kontraesankorrak kristalizatzen dituztela azpimarratuz. Eta emaitza lan ausart eta erakargarria da, zinema-estudioetako espezialistei ez ezik gizarte-errealitate berriak eta eguneroko bizipenak irudikatzeko modu berriak ulertzeko interesa duen publiko zabalago bati ere zuzenduta dagoena”, Gaztelaniazko Saiakera modalitateko epaimahaiak azaldu duenez.

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak 18.000 euroko saria emango dio zazpi modalitateetako bakoitzaren irabazleari, 4.000 euro gehiago lan saritua beste hizkuntza batean argitaratuz gero (Euskarazko Literatura Itzulpenaren atalean izan ezik, noski).

Sariak banatzeko ekitaldia azaroaren 26an izango da Donostian, San Telmo Museoan. 

Unai Elorriagak, Karmele Mitxelenak eta Maite Rosendek Euskadi literatura saria irabazi dute
Euskadi Sariak 2023 Idazleak Literatura

Albiste gehiago literatura

‘Linguae Vasconum Primitiae’ liburuaren ale bakarra Baionako Euskal Museoan ikusi ahal izango da, larunbat honetatik urtarrilaren 11ra 1545ean Bordelen argitaratutako liburu hau "mugarria" da euskal literaturan, eta autoreak, Bernart Etxeparek, berak eman dio izena Institutuari 'Linguae Vasconum Primitiae' 28 orrialdek osatzen dute eta, itxura xumea izan arren, garrantzi berezia du euskal ondarearen historian
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

‘Linguae Vasconum Primitiae’, urriaren 11tik aurrera ikusgai Baionako Euskal Museoan

Linguae Vasconum Primitiae liburuaren ale bakarra Baionako Euskal Museoan ikusi ahal izango da larunbat honetatik urtarrilaren 11ra. 1545ean Bordelen argitaratutako lan hau "mugarria" da euskal literaturan, eta autoreak berak (Bernart Etxepare) eman dio izena Institutuari. Linguae Vasconum Primitiae lanak 28 orrialde ditu, eta, itxura xumea izan arren, garrantzi berezia du euskal ondarearen historian.

Gehiago kargatu