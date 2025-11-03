Los Premios Literarios Kutxa Fundazioa Irun premiarán el próximo día 22 de noviembre en su 46 edición la trayectoria literaria del escritor Anjel Lertxundi, que recibirá el premio Ibilbide Saria.. La propuesta es de un jurado formado por la Euskal Editoreen Elkartea (EEE), Euskal Idazleen Elkartea (EIE), Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea (EIZIE) y la asociación Galtzagorri de literatura infantil y juvenil.

Anjel Lertxundi ha trabajado todos los ámbitos de la literatura: novela, cuentos, traducciones, artículos y columnas periodísticas, ensayos y literatura infantil y juvenil. Publicó su primer libro, Hunik arrats artean, en 1970, y su última obra hasta el momento, Berbelitzen hiztegia, en 2024.

Lertxundi ha realizado incontables colaboraciones en prensa, y ha dirigido cine (adaptó para la pantalla grande su libro Hamaseigarrenean aidanez), además de trabajar como guionista de televisión.

Ganó el premio español de la crítica en 1983 y 1991 por sus obra Hamaseigarrenean aidanez y Kapitain frakasa. En 1999, recibió el premio Euskadi por Argizariaren egunak y en 2010 el Premio Nacional español de Ensayo por Eskarmentuaren paperak . En 2010 recibió el premio Rosalía de Castro por su trayectoria literaria. Es miembro correspondiente de Euskaltzaindia desde 1983 y miembro de honor de la Academia desde 2021.

Premio Irun de literatura

Durante la velada, se entregará el premio a las personas ganadoras en las cuatro modalidades del concurso: Garazi Kamio Anduaga con la novela en euskara Moebiusen ertzak, Karlos Linazasoro Izagirre en poesía en euskara con Bazter utzietan, Mario Marín con la novela en castellano CMYK y Marina Casado en poesía en castellano con Un mar que nadie mira.



La editorial Elkar editará y distribuirá los libros en euskara premiados, y las editoriales Pepitas de Calabaza y Reino de Cordelia harán lo propio con los libros premiados de novela y poesía en castellano, respectivamente. Los premios para novela en castellano y euskara están dotados con 20 000 euros y un trofeo y los de poesía en ambos idiomas con 15 000 euros y un trofeo.

Además de estas obras, el jurado realizó una mención especial a la novela en euskera de Txema García-Viana Bidaiak, laztanak eta orbainak y a la obra de poesía en euskera de Maite López Las Heras Oren hilak.