Anjel Lertxundi sarituko dute Irun literatura sarietan
Azaroaren 22an, 19:30etik aurrera, Kutxa Fundazioa Irun Literatura Sarien 46. edizioko banaketa-ekitaldia izango da Irungo Kontserbatorioan. Ekitaldi horretan, Anjel Lertxundiren ibilbide literarioa sarituko da, Ibilbide Saria aitortuta, Euskal Editoreen Elkarteak (EEE), Euskal Idazleen Elkarteak (EIE), Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkarteak (EIZIE) eta haur- eta gazte-literaturako Galtzagorri Elkarteak osatutako epaimahaiak proposatuta.
Anjel Lertxundik literaturaren esparru guztiak landu ditu: nobela, ipuinak, itzulpenak, egunkarietako artikulu eta zutabeak, saiakerak eta haur- eta gazte-literatura. 1970ean argitaratu zuen bere lehen liburua, Hunik arrats artean, eta 2024an azkena, Berbelitzen hiztegia.
Prentsarako kolaborazio ugari egin ditu, zinema-zuzendari ere izan da (Hamaseigarrenean aidanez bere liburua zinemarako egokitu zuen), eta telebistako gidoilari gisa ere lan egin du.
Kritikaren Sari Nazionala irabazi zuen 1983an eta 1991n Hamaseigarrenean aidanez eta Kapitain frakasa lanengatik. 1999an Euskadi Saria jaso zuen Argizariaren egunak lanagatikm eta 2010ean Espainiako Saiakera Sari Nazionala Eskarmentuaren paperak lanagatik. 2010ean, Rosalia de Castro saria jaso zuen bere ibilbide literarioagatik. Euskaltzaindiko kide urgazlea da 1983tik, eta ohorezko kidea 2021etik.
Irun literatura saria
Ekitaldian zehar, lehiaketaren lau modalitateetako irabazleei saria emango diete: Garazi Kamio Anduagari, Moebiusen Ertzak euskarazko eleberriagatik; Karlos Linazasoro Izagirreri, euskarazko poesiaren atalean, Bazter utzietan lanagatik; Mario Marini, gaztelaniazko CMYK eleberriagatik; eta Marina Casadori, gaztelaniazko poesian, Un mar que nadie mira lanagatik. Saritutako euskarazko liburuak ELKAR argitaletxeak argitaratu eta banatuko ditu, eta Pepitas de Calabaza eta Reino de Cordelia argitaletxeek gauza bera egingo dute gaztelaniazko eleberri- eta poesia-liburu sarituekin, hurrenez hurren. Gaztelaniazko eta euskarazko eleberrientzako sariek 20.000 euro eta garaikur bana izango dituzte, eta bi hizkuntzetako poesia-sariek 15.000 euro eta garaikurra.
Lan horiez gain, epaimahaiak aipamen berezia egin zien Txema García-Vianaren Bidaiak, laztanak eta orbainak euskarazko eleberriari eta Maite Lópezen Las Herasen Oren hilak euskarazko poesia-lanari.
Zure interesekoa izan daiteke
Bernardo Atxaga: "Pertsonaiarik gabe ez dago nobelarik"
Bernardo Atxaga idazleak Enarak eleberria (Pamiela argitaletxea) aurkeztu du gaur Arte Ederren Bilboko museoan.
Lourdes Oñederra: “Isiltasuna zentsura edo auto-zentsura bada, bakerik gabe bizitzera kondenatzen gaitu”
Donostiar idazleak “Azken batean” liburua argitaratu du, bere hirugarren eleberria. Ama-alaba heldu batzuen bizitzan sakonduz, absentzia, isiltasuna eta indarkeria kartografiatu ditu Oñederrak.
Karmele Mitxelenak, Laura Chivitek eta "Gerra Gazan" liburuak Zilarrezko Euskadi sariak jaso dituzte
GIpuzkoako liburu-denden elkarteak Zilarrezko Euskadi sariak banatu ditu goizean; Karmele Mitxelenak (Zoriona, edo antzeko zerbait), Laura Chivitek (El ataque de las cabras) eta Joe Saccoren Gerra Gazan (Astiberri argitaletxea) lanek jaso dituzte literatura lanei bigarren aukera bat eman nahi dien golardoa.
Espainiako Kultura Ministerioak Xabier Olarra eta Marian Ochoa de Eribe itzultzaileak saritu ditu
Olarra tolosarrak Itzultzailearen Obraren Espainiako Saria jaso du, eta Maria Angeles Ochoa de Eribe bilbotarrak Itzulpen Onenarena, “Theodoros” Mircea Cărtărescuren eleberria gaztelaniara eramateko orduan egindako lanagatik. Sari bakoitzak 30.000 euroko diru saria dakar.
Garazi Albizuak, Koldo Bigurik, Markos Zapiainek eta Itxaso del Castillok ere irabazi dituzte Euskadi sariak
Gaztelaniazko Literatura, Euskarazko Literatura Itzulpena, Saiakera Euskaraz eta Saiakera Gaztelaniaz modalitateetako irabazleak dira, “Termita”, “Arturoren uhartea. Ume baten oroitzak”, “Txillardegi hizkuntzalari” eta “Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror” lanekin. Joan den astean, Unai Elorriaga, Karmele Mitxelena eta Maite Rosende idazleek ere jasoko dutela iragarri zuten.
‘Linguae Vasconum Primitiae’, urriaren 11tik aurrera ikusgai Baionako Euskal Museoan
Linguae Vasconum Primitiae liburuaren ale bakarra Baionako Euskal Museoan ikusi ahal izango da larunbat honetatik urtarrilaren 11ra. 1545ean Bordelen argitaratutako lan hau "mugarria" da euskal literaturan, eta autoreak berak (Bernart Etxepare) eman dio izena Institutuari. Linguae Vasconum Primitiae lanak 28 orrialde ditu, eta, itxura xumea izan arren, garrantzi berezia du euskal ondarearen historian.
Eider Rodriguez: "Normaltasun nahiaren azpian ezkutatzen den ezinegona agerrarazten saiatu naiz"
Eider Rodriguez idazleak "Dena zulo bera zen" (Susa, 2025) liburua argitaratu du. Lanak sei kontakizun biltzen ditu.
Euskaltzaindiak Gabriel Arestiren idatzi eta objektuak bildu ditu Bilbon
Idazlearen heriotzaren 50. urteurrenean, Arestik literatura aldizkarietan egin zituen lehen argitalpenak eta objektu ikonikoak jarri dituzte erakusgai Bizkaiko Foru Liburutegian, haren betaurreko ikonikoak esate baterako.
Tere Irastortzaren poemen katalanerako itzulpenarentzat, Etxepare-Laboral Kutxa Itzulpen saria
‘Glosak·Glossar el món’ Manel Rodríguez-Castellok eraman du katalanera, eta Contrabando valentziar argitaletxeak kaleratu du. 4.000 euro jasoko dituzte.