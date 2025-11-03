Azaroak 22
Anjel Lertxundi sarituko dute Irun literatura sarietan

Azaroaren 22an, Irun literatura sarien 46. edizioko banaketa ekitaldian, omenduko dute Lertxundi. Sariok Garazi Kamio Anduagak, Karlos Linazasoro Izagirrek, Mario Marínek eta Marina Casadok jasoko dituzte.
Anjel Lertxundi Irun literatura sarietan omenduko dute
Anjel Lertxundi. Argazkia: Beatriz Zabalondo.

Azken eguneratzea

Azaroaren 22an, 19:30etik aurrera, Kutxa Fundazioa Irun Literatura Sarien 46. edizioko banaketa-ekitaldia izango da Irungo Kontserbatorioan. Ekitaldi horretan, Anjel Lertxundiren ibilbide literarioa sarituko da, Ibilbide Saria aitortuta, Euskal Editoreen Elkarteak (EEE), Euskal Idazleen Elkarteak (EIE), Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkarteak (EIZIE) eta haur- eta gazte-literaturako Galtzagorri Elkarteak osatutako epaimahaiak proposatuta.

Anjel Lertxundik literaturaren esparru guztiak landu ditu: nobela, ipuinak, itzulpenak, egunkarietako artikulu eta zutabeak, saiakerak eta haur- eta gazte-literatura. 1970ean argitaratu zuen bere lehen liburua, Hunik arrats artean, eta 2024an azkena, Berbelitzen hiztegia.

Prentsarako kolaborazio ugari egin ditu, zinema-zuzendari ere izan da (Hamaseigarrenean aidanez bere liburua zinemarako egokitu zuen), eta telebistako gidoilari gisa ere lan egin du.

Kritikaren Sari Nazionala irabazi zuen 1983an eta 1991n Hamaseigarrenean aidanez eta Kapitain frakasa lanengatik. 1999an Euskadi Saria jaso zuen Argizariaren egunak lanagatikm eta 2010ean Espainiako Saiakera Sari Nazionala Eskarmentuaren paperak lanagatik. 2010ean, Rosalia de Castro saria jaso zuen bere ibilbide literarioagatik. Euskaltzaindiko kide urgazlea da 1983tik, eta ohorezko kidea 2021etik.

Irun literatura saria

Ekitaldian zehar, lehiaketaren lau modalitateetako irabazleei saria emango diete: Garazi Kamio Anduagari, Moebiusen Ertzak euskarazko eleberriagatik; Karlos Linazasoro Izagirreri, euskarazko poesiaren atalean, Bazter utzietan lanagatik; Mario Marini, gaztelaniazko CMYK eleberriagatik; eta Marina Casadori, gaztelaniazko poesian, Un mar que nadie mira lanagatik. Saritutako euskarazko liburuak ELKAR argitaletxeak argitaratu eta banatuko ditu, eta Pepitas de Calabaza eta Reino de Cordelia argitaletxeek gauza bera egingo dute gaztelaniazko eleberri- eta poesia-liburu sarituekin, hurrenez hurren. Gaztelaniazko eta euskarazko eleberrientzako sariek 20.000 euro eta garaikur bana izango dituzte, eta bi hizkuntzetako poesia-sariek 15.000 euro eta garaikurra.

Lan horiez gain, epaimahaiak aipamen berezia egin zien Txema García-Vianaren Bidaiak, laztanak eta orbainak euskarazko eleberriari eta Maite Lópezen Las Herasen Oren hilak euskarazko poesia-lanari.

Idazleak Literatura

