Asimismo, Juan Manuel de Prada, Javier Cercas, Ignacio Peyro, Harkaitz Cano, Agata Loth-Ignaciuk, Fernando Navarro y Javier Sierra también presentarán sus libros más recientes en la capital guipuzcoana.

Asimismo, en el 150 aniversario del nacimiento del poeta Antonio Machado, Ángel Marco ofrecerá un recital basado en su obra, Espido Freire ofrecerá una conferencia con motivo del nacimiento de Jane Austen hace 250 años y, con motivo del centenario de la publicación La señora Dalloway de Virginia Woolf , se celebrarán tertulias literarias y una cena literaria.

La programación se abrirá el 10 de noviembre con la presentación de Mil ojos esconde la noche. Cárcel de tinieblas de Juan Manuel de Prada y Zahartzaroaren maparen bila de Arantxa Urretabizkaia, y concluirá el 23 de noviembre con el concierto escénico Acordeón itinerante, de Iñaki Salvador y Miren Gabirondo .