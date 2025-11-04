10-23 noviembre
El festival de las letras Literaktum aborda la soledad y la identidad

El festival literario donostiarra ha invitado a Juan José Millas, Eider Rodriguez, Javier Cercas, Laura Chivite, Arantxa Urretabizkaia, Juan Manuel de Prada, Julen Apella, Belén Gopuegui, Harkaitz Cano e Ignacio Martínez de Pisón, entre otras y otros.

Eider Rodríguez presentará el 14 de noviembre (19:00) "Todo era el mismo agujero" en Ernest Luch KE. Foto: Ignacio Pérez

"Ecos del Yo: soledad e identidad en la era global": bajo este lema, el festival de letras Literaktum propondrá en San Sebastián, del 10 al 23 de noviembre, tertulias y cenas literarias, una sesión de bertsos, exposiciones, presentaciones de libros, la entrega de los premios Kutxa Fundazioa Irun, una representación teatral, lecturas musicadas, recitales, paseos literarios y una oferta infantil organizada en el marco del Literaktum Txiki.

Todos estos actos estarán protagonizados por escritoras y escritores como Juan José Millás, Eider Rodriguez, Laura Chivite, Arantxa Urretabizkaia, Carys Davies, Samanta Schweblin, Lourdes Oñederra, Julen Apella, Ignacio Martínez de Pisón y Belén Gopegui.

Asimismo, Juan Manuel de Prada, Javier Cercas, Ignacio Peyro, Harkaitz Cano, Agata Loth-Ignaciuk, Fernando Navarro y Javier Sierra también presentarán sus libros más recientes en la capital guipuzcoana.

Asimismo, en el 150 aniversario del nacimiento del poeta Antonio Machado, Ángel Marco ofrecerá un recital basado en su obra, Espido Freire ofrecerá una conferencia con motivo del nacimiento de Jane Austen hace 250 años y, con motivo del centenario de la publicación La señora Dalloway de Virginia Woolf , se celebrarán tertulias literarias y una cena literaria.

La programación se abrirá el 10 de noviembre con la presentación de Mil ojos esconde la noche. Cárcel de tinieblas de Juan Manuel de Prada y Zahartzaroaren maparen bila de Arantxa Urretabizkaia, y concluirá el 23 de noviembre con el concierto escénico Acordeón itinerante, de Iñaki Salvador y Miren Gabirondo . 

