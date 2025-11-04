Azaroak 10-23
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bakardadea eta nortasuna hartuko ditu hizpide Literaktum letren jaialdiak

Donostiako literatura jaialdiak Juan Jose Millas, Eider Rodriguez, Javier CErcas, Lauda Chivite, Arantxa Urretabizkaia, Juan Manuel de Prada, Julen Apella, Belen Gopuegui. Harkaitz Cano eta Ignacio Martinez de Pison gonbidatu ditu, besteak beste.
Eider Rodriguez "Dena zulo bera zen" © Ignacio Pérez
Eider Rodriguezek azaroaren 14an aurkeztuko du (19:00) "Dena zulo bera zen", Ernest Luch K.E.-n. Argazkia: © Ignacio Pérez

Azken eguneratzea

“Niaren oihartzunak: bakardadea eta nortasuna aro globalean”. Lelo horren pean, literatura solasaldiak, afari literarioak, bertso saioa, erakusketak, liburu aurkezpenak, Kutxa Fundazioa Irun Literatura Sarien sari banaketa, antzerki emanaldi bat, irakurraldi musikatuak, errezitaldiak, ibilaldi literarioak eta Literaktum Txikiaren baitan antolatutako haurrentzako eskaintza proposatuko ditu Literaktum letren jaialdiak Donostian, azaroaren 10etik 23ra.

Idazle asko jardungo dira ekitaldi horietan guztietan, hala nola Juan José Millás, Eider Rodriguez, Laura Chivite, Arantxa Urretabizkaia, Carys Davies, Samanta Schweblin, Lourdes Oñederra, Julen Apella, Ignacio Martínez de Pisón eta Belén Gopegui.

Halaber, Juan Manuel de Pradak, Javier Cercasek, Ignacio Peyrók, Harkaitz Canok, Agata Loth-Ignaciukek, Fernando Navarrok eta Javier Sierrak ere beren libururik berrienak aurkeztuko dituzte Gipuzkoako hiriburuan.

Halaber, Antonio Machado poetaren jaiotzaren 150. urteurrenean, Angel Marcok errezitaldi bat eskainiko du, Jane Austen duela 250 urte jaio zela-eta Espido Freirek hitzaldia emango du eta, Virginia Woolfen Dalloway andrearen argitalpenaren mendeurrenaren harira, literatur solasaldiak eta afari literariora egingo dituzte.

Mil ojos esconde la noche. Cárcel de tinieblas Juan Manuel de Pradaren zein Zahartzaroaren maparen bila Arantxa Urretabizkaiaren liburuen aurkezpenak irekiko du egitaraua, azaroaren 10ean, eta Eskusoinu ibiltaria Iñaki Salvadorren eta Miren Gabirondoren kontzertu eszenikoak itxiko du, azaroaren 23an. 

Idazleak Donostia Literatura

Zure interesekoa izan daiteke

Garazi Albizua "Termita" lburuaren idazlea
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Garazi Albizuak, Koldo Bigurik, Markos Zapiainek eta Itxaso del Castillok ere irabazi dituzte Euskadi sariak

Gaztelaniazko Literatura, Euskarazko Literatura Itzulpena, Saiakera Euskaraz eta Saiakera Gaztelaniaz modalitateetako irabazleak dira, “Termita”, “Arturoren uhartea. Ume baten oroitzak”, “Txillardegi hizkuntzalari” eta “Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror” lanekin. Joan den astean, Unai Elorriaga, Karmele Mitxelena eta Maite Rosende idazleek ere jasoko dutela iragarri zuten.
‘Linguae Vasconum Primitiae’ liburuaren ale bakarra Baionako Euskal Museoan ikusi ahal izango da, larunbat honetatik urtarrilaren 11ra 1545ean Bordelen argitaratutako liburu hau "mugarria" da euskal literaturan, eta autoreak, Bernart Etxeparek, berak eman dio izena Institutuari 'Linguae Vasconum Primitiae' 28 orrialdek osatzen dute eta, itxura xumea izan arren, garrantzi berezia du euskal ondarearen historian
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

‘Linguae Vasconum Primitiae’, urriaren 11tik aurrera ikusgai Baionako Euskal Museoan

Linguae Vasconum Primitiae liburuaren ale bakarra Baionako Euskal Museoan ikusi ahal izango da larunbat honetatik urtarrilaren 11ra. 1545ean Bordelen argitaratutako lan hau "mugarria" da euskal literaturan, eta autoreak berak (Bernart Etxepare) eman dio izena Institutuari. Linguae Vasconum Primitiae lanak 28 orrialde ditu, eta, itxura xumea izan arren, garrantzi berezia du euskal ondarearen historian.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X