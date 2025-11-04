Bakardadea eta nortasuna hartuko ditu hizpide Literaktum letren jaialdiak
“Niaren oihartzunak: bakardadea eta nortasuna aro globalean”. Lelo horren pean, literatura solasaldiak, afari literarioak, bertso saioa, erakusketak, liburu aurkezpenak, Kutxa Fundazioa Irun Literatura Sarien sari banaketa, antzerki emanaldi bat, irakurraldi musikatuak, errezitaldiak, ibilaldi literarioak eta Literaktum Txikiaren baitan antolatutako haurrentzako eskaintza proposatuko ditu Literaktum letren jaialdiak Donostian, azaroaren 10etik 23ra.
Idazle asko jardungo dira ekitaldi horietan guztietan, hala nola Juan José Millás, Eider Rodriguez, Laura Chivite, Arantxa Urretabizkaia, Carys Davies, Samanta Schweblin, Lourdes Oñederra, Julen Apella, Ignacio Martínez de Pisón eta Belén Gopegui.
Elkarrizketa
Lourdes Oñederra: “Isiltasuna zentsura edo auto-zentsura bada, bakerik gabe bizitzera kondenatzen gaitu”
Halaber, Juan Manuel de Pradak, Javier Cercasek, Ignacio Peyrók, Harkaitz Canok, Agata Loth-Ignaciukek, Fernando Navarrok eta Javier Sierrak ere beren libururik berrienak aurkeztuko dituzte Gipuzkoako hiriburuan.
Halaber, Antonio Machado poetaren jaiotzaren 150. urteurrenean, Angel Marcok errezitaldi bat eskainiko du, Jane Austen duela 250 urte jaio zela-eta Espido Freirek hitzaldia emango du eta, Virginia Woolfen Dalloway andrearen argitalpenaren mendeurrenaren harira, literatur solasaldiak eta afari literariora egingo dituzte.
Mil ojos esconde la noche. Cárcel de tinieblas Juan Manuel de Pradaren zein Zahartzaroaren maparen bila Arantxa Urretabizkaiaren liburuen aurkezpenak irekiko du egitaraua, azaroaren 10ean, eta Eskusoinu ibiltaria Iñaki Salvadorren eta Miren Gabirondoren kontzertu eszenikoak itxiko du, azaroaren 23an.
Anjel Lertxundi sarituko dute Irun literatura sarietan
Azaroaren 22an, Irun literatura sarien 46. edizioko banaketa ekitaldian, omenduko dute Lertxundi. Sariok Garazi Kamio Anduagak, Karlos Linazasoro Izagirrek, Mario Marínek eta Marina Casadok jasoko dituzte.
Bernardo Atxaga: "Pertsonaiarik gabe ez dago nobelarik"
Bernardo Atxaga idazleak Enarak eleberria (Pamiela argitaletxea) aurkeztu du gaur Arte Ederren Bilboko museoan.
Donostiar idazleak “Azken batean” liburua argitaratu du, bere hirugarren eleberria. Ama-alaba heldu batzuen bizitzan sakonduz, absentzia, isiltasuna eta indarkeria kartografiatu ditu Oñederrak.
Karmele Mitxelenak, Laura Chivitek eta "Gerra Gazan" liburuak Zilarrezko Euskadi sariak jaso dituzte
GIpuzkoako liburu-denden elkarteak Zilarrezko Euskadi sariak banatu ditu goizean; Karmele Mitxelenak (Zoriona, edo antzeko zerbait), Laura Chivitek (El ataque de las cabras) eta Joe Saccoren Gerra Gazan (Astiberri argitaletxea) lanek jaso dituzte literatura lanei bigarren aukera bat eman nahi dien golardoa.
Espainiako Kultura Ministerioak Xabier Olarra eta Marian Ochoa de Eribe itzultzaileak saritu ditu
Olarra tolosarrak Itzultzailearen Obraren Espainiako Saria jaso du, eta Maria Angeles Ochoa de Eribe bilbotarrak Itzulpen Onenarena, “Theodoros” Mircea Cărtărescuren eleberria gaztelaniara eramateko orduan egindako lanagatik. Sari bakoitzak 30.000 euroko diru saria dakar.
Garazi Albizuak, Koldo Bigurik, Markos Zapiainek eta Itxaso del Castillok ere irabazi dituzte Euskadi sariak
Gaztelaniazko Literatura, Euskarazko Literatura Itzulpena, Saiakera Euskaraz eta Saiakera Gaztelaniaz modalitateetako irabazleak dira, “Termita”, “Arturoren uhartea. Ume baten oroitzak”, “Txillardegi hizkuntzalari” eta “Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror” lanekin. Joan den astean, Unai Elorriaga, Karmele Mitxelena eta Maite Rosende idazleek ere jasoko dutela iragarri zuten.
‘Linguae Vasconum Primitiae’, urriaren 11tik aurrera ikusgai Baionako Euskal Museoan
Linguae Vasconum Primitiae liburuaren ale bakarra Baionako Euskal Museoan ikusi ahal izango da larunbat honetatik urtarrilaren 11ra. 1545ean Bordelen argitaratutako lan hau "mugarria" da euskal literaturan, eta autoreak berak (Bernart Etxepare) eman dio izena Institutuari. Linguae Vasconum Primitiae lanak 28 orrialde ditu, eta, itxura xumea izan arren, garrantzi berezia du euskal ondarearen historian.
Eider Rodriguez: "Normaltasun nahiaren azpian ezkutatzen den ezinegona agerrarazten saiatu naiz"
Eider Rodriguez idazleak "Dena zulo bera zen" (Susa, 2025) liburua argitaratu du. Lanak sei kontakizun biltzen ditu.
Euskaltzaindiak Gabriel Arestiren idatzi eta objektuak bildu ditu Bilbon
Idazlearen heriotzaren 50. urteurrenean, Arestik literatura aldizkarietan egin zituen lehen argitalpenak eta objektu ikonikoak jarri dituzte erakusgai Bizkaiko Foru Liburutegian, haren betaurreko ikonikoak esate baterako.