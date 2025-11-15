PRESENTACIÓN
Mikel Santiago presenta en Bilbao su novela "La chica del lago"

Mikel Santiagok "La chica del Lago" eleberria aurkeztu du Bilbon
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mikel Santiagok "La chica del Lago" eleberria aurkeztu du Bilbon
EITB

La obra se ambienta en un pequeño pueblo alavés. El escritor ha tratado temas generales con el objetivo de llegar al mayor número de lectores. Un gran número de personas se ha reunido en el acto de presentación del libro, pero todas las personas que se han acercado no han podido acceder a la sala.

