Literatura
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Entregan los premios Euskadi de Literatura, en San Sebastián

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskadi Literatura sariak banatu dituzte, Donostian
author image

EITB

Última actualización

Aunque ya estaban anunciados los nombres de los ganadores y las ganadoras, hoy se han entregado, en el museo San Telmo de San Sebastián, los premios Euskadi de Literatura. Se han repartido siete reconocimientos en otros tantos apartados. Unai Elorriaga ha sido galardonado con el premio Literatura en euskera; en castellano, lo ha recibido Garazi Albizua. Karmele Mitxelena, Maite Rosende, Koldo Bigubi, Markos Zapiain e Itxaso del Castillo han sido otros de los premiados.

Literatura Euskera Donostia-San Sebastián

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X