Homenaje
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Acto de reconocimiento a Joxe Azurmendi en el último día de Durangoko Azoka

Joxe Azurmendiri aitortza ekitaldia egin diote Durangoko Azokaren azken egunean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Joxe Azurmendi omentzeko ekitaldia Durangoko Azokaren azken egunean
author image

EITB

Última actualización

Los miembros de la Fundación Jakin y Gerediaga han realizado un acto de reconocimiento a Joxe Azurmendi. El acto se ha basado en el último número de la revista Jakin, que tiene al escritor y euskaltzale como protagonista. Además, varios poetas han recitado el Manifestu atzeratua de Azurmendi.

Feria Durango 2025 Durango Literatura Literatura

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Entregan los premios Euskadi de Literatura, en San Sebastián

Aunque ya estaban anunciados los nombres de los ganadores y las ganadoras, hoy se han entregado, en el museo San Telmo de San Sebastián, los premios Euskadi de Literatura. Se han repartido siete reconocimientos en otros tantos apartados. Unai Elorriaga ha sido galardonado con el premio Literatura en euskera; en castellano, lo ha recibido Garazi Albizua. Karmele Mitxelena, Maite Rosende, Koldo Bigubi, Markos Zapiain e Itxaso del Castillo han sido otros de los premiados.

Cargar más