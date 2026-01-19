El mes de la novela negra

Enero es, sin duda, el mes del cine negro y la novela negra en Euskal Herria. El primer mes del año trae consigo, a partir de este 19 de enero, dos citas imprescindibles para las y los amantes del noir: comienzan (H)ilbeltza, la Semana de Baztan de Novela Negra Vasca, y el festival de literatura y cine negro de Pamplona, Pamplona Negra.

El festival de Baztan comenzará a las 19:30 en Arizkun; la traductora Amaia Apalauza presentará la traducción de la novela Guillem, de Nuria Cadenas, proyecto ganador de la octava edición de la Beca (H)ilbeltza.

El miércoles, en Aiz, se presentará la novela Muga hautsien hegalak, de Ernesto Prat, y el viernes, 23 de enero, se proyectará en Irurita el mediometraje Oraingoz izen gabe de José Julián Bakedano.

El fin de semana, Bea Salaberri y Aingeru Epaltza participarán en la mesa redonda “Basque noir edo euskal nobela beltza?” (11:00 horas, Arizkun), a la que seguirá una comida popular en Erratzu. Después de comer, se presentarán los libros Amorante frantsesa (Miren Agur Meabe), Haize beltza (Amaiur Epher) eta Azpijokoa Azpiazun (Iñaki Dorronsoro), y al anochecer se jugará en los locales de Erratzu la noche de la sospecha bajo el título “Izar bat eskuan, susmagarrien gaua”.

Para terminar, el domingo, están anunciados una marcha dramatizada desde el cementerio de Erratzu, Isiltasunaret errendituak, y Pinpilipauxa horiak, del grupo de teatro Mairu.

Pamplona negra

El festival de cine negro y literatura negra de Pamplona, Pamplona Negra, invitarán a explorar en profundidad, según su directora Susana Rodríguez, “los estereotipos, las falsas apariencias y las convicciones que llevan a considerar a unas personas como peligrosas y a otras como inocentes”.

Participarán en el festival, entre otras y otros, las escritoras y los escritores Arturo del Burgo, Jon Arretxe, Arantxa Rufo, Santiago Díaz, Alaitz Leceaga, Mikel Santiago y Laura Balagué, habrá paseos teatralizados, tanto en euskera como en castellano, y se proyectará la película Arsénico por compasión.