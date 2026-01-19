Nobela beltzaren hila
Ilbeltza da, bat edo bat bada, zinema eta eleberri beltzaren hilabete nagusia Euskal Herrian. Ilbeltzaren, urtarrilaren, eskutik iritsi dira, izan ere, gaurtik, hilaren 19tik aurrera, genero noir-aren euskal zaleen hitzordu ezinbesteko bi: (H)ilbeltza Euskal Nobela Beltzaren Baztango Astea eta Pamplona Negra Literatura eta Zinema Beltzaren Iruñeko jaialdia.
Baztango jaialdiari Arizkunen emango diote hasiera; 19:30ean, Amaia Apalauza itzultzaileak Nuria Cadenas idazlearen Guillem liburua aurkeztuko du, (H)ilbeltzaren VIII. Bekaren lan irabazlea.
Asteazkenean, Anizen, Ernesto Pratek Muga hautsien hegalak liburua aurkeztuko du, eta ostiralean, hilak 23, Oraingoz izen gabe José Julián Bakedanoren film ertaina proiektatuko dute, Iruritako Gizarte Bilgunean.
Asteburuan, larunbatean, Bea Salaberrik eta Aingeru Epaltzak “Basque noir edo euskal nobela beltza?” mahai inguruan parte hartuko dute Arizkunen, 11:00etan, eta gero bazkaria egongo da, Erratzun. Bazkalondoan, Amorante frantsesa (Miren Agur Meabe), Haize beltza (Amaiur Epher) eta Azpijokoa Azpiazun (Iñaki Dorronsoro) liburuak aurkeztuko dituzte eta ilunabarrean “Izar bat eskuan, susmagarrien gaua” jokatuko dute Erratzuko ostatuetan.
Igandean, jaialdia bukatzeko, Isiltasunerat errendituak Itzuli beltz dramatizatua egingo Erratzuko kanposantutik abiatua, eta Pinpilipauxa horiak emanaldia egingo du Mairu antzerki taldeak.
Iruñea beltza
Iruñeko literatura eta zinema jaialdiak estereotipoen gaineko azterketa bat proposatuko du, pertsona batzuk arriskutsutzat eta beste batzuk errugabetzat hartzera gidatzen gaituzten arrazoiei buruz, Susana Rodríguez Lezaun zuzendariak azaldu duenez.
Jaialdian izango dira, besteak beste, Arturo del Burgo, Jon Arretxe, Arantxa Rufo, Santiago Díaz, Alaitz Leceaga, Mikel Santiago eta Laura Balagué idazleak, ibilbide antzeztuak egin ahalko dira, euskaraz zein gaztelaniaz, eta Arsénico por compasión filma ikusi ahalko da, besteak beste.
Zure interesekoa izan daiteke
EHU eta Salamancako Unibertsitatea Miguel de Unamunoren heriotza aztertzen ari dira
Nola hil zen Miguel de Unamuno idazlea? Berez hil zen edo hil egin zuten? Idazle bilbotarraren heriotzaren inguruko eztabaida zabaldu da berriz ere, eta Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Salamancako Unibertsitatearen ikerketa batek gertaera argitu nahi du.
EHUko adituek Unamunoren heriotza ikertzeko lantaldean parte hartuko dute
Salamancako Unibertsitatean diziplinarteko ikerketa sustatzeko ekimen bat bultzatzea erabaki du EHUko hainbat sailetako irakasle talde batek. “Unamunoren etxean kriminalitate-zantzu desberdinak agertu izanak EHU interpelatu egiten du USALek abiatu duen ikerketan parte hartzera”, adierazi dute.
Joxe Azurmendiri aitortza ekitaldia egin diote Durangoko Azokaren azken egunean
Jakin Fundazioko eta Gerediagako kideek aitortza omenaldia egin diote gaur Joxe Azurmendiri. Pentsalari, idazle eta euskaltzaleari eskainitako Jakin aldizkariren azken zenbakia izan du abiapuntu ekitaldiak. Horrekin batera, Azurmendiren Manifestu atzeratua errezitatu dute hainbat poetak Durangoko Azokako azken egunean.
Euskadi Literatura sariak banatu dituzte, Donostian
Irabazleen izenak iragarrita zeuden arren, gaur banatu dituzte, Donostiako San Telmo museoan, Euskadi Literatura sariak. Zazpi aitortza banatu dituzte, horrenbesteko ataletan. Euskarazko Literaturan, Unai Elorriaga saritu dute; gaztelaniazkoan, Garazi Albizua. Karmele Mitxelena, Maite Rosende, Koldo Biguri , Markos Zapiain eta Itxaso del Castillo izan dira beste arloetako sarituak.
Jon Arretxe: "Aldatzeko beharra sumatzen nuen"
Jon Arretxe idazleak Toureren istorioak alboratu, eta Txerriak eta loreak eleberri beltza argitaratu du. Durangoko Azokan izango da salgai.
Karmele Jaio: "Errealitatearen definizio intimo bat egin dut"
Gasteiztar idazleak Harrizko bihotza liburua aurkeztu du, denetariko testuak (hausnarketak, oroitzapenak, aforismoak, poemak...) Atik Zra sailkatuta biltzen dituen lana edo "taupaden alfabeto bat".
Jon Kortazarrek "Gabriel Aresti. Poesia eta gizartea" liburua idatzi du
Irakasle eta ikertzaileak Bilboko poetari eskaini dio bere lan berria (Pamiela, 2025), aurten bertan Lauaxetari buruzko beste liburu bat argitaratu eta gero.
Mikel Santiagok "La chica del lago" eleberria aurkeztu du Bilbon
Istorioa Arabako herri txiki batean girotuta dago. Gai orokorrak landu ditu idazleak, ahalik eta irakurle gehienengana iristeko. Jende asko bildu da liburua aurkezteko ekitaldian, eta, ondorioz, guztiak ezin izan dira aretora sartu.
Idazleak, Gabriel Arestiren ispiluari begira
Ostiralean, azaroak 14, Edorta Jimenezek, Sonia Gonzalezek, Tere Irastorzak, Harkaitz Canok, Iñigo Astizek eta Leire Vargasek galdera honi erantzungo diote, Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan: “Zer ikusten duzu Arestiren ispiluan zeure burua islatzen duzunean?”.