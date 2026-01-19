Jaialdiak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nobela beltzaren hila

Gaur, astelehenarekin, (H)ilbeltza Euskal Nobela Beltzaren Baztango Astea eta Pamplona Negra Literatura eta Zinema Beltzaren Iruñeko jaialdia hasiko dira.
"Oraingoz izen gabe" José Julián Bakedanoren filma

Ostiralean, "Oraingoz izen gabe" Jose Julian Bakedanoren filma proiektatuko dute Iruritan, Hilbeltza jaialdiaren barruan.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ilbeltza da, bat edo bat bada, zinema eta eleberri beltzaren hilabete nagusia Euskal Herrian. Ilbeltzaren, urtarrilaren, eskutik iritsi dira, izan ere, gaurtik, hilaren 19tik aurrera, genero noir-aren euskal zaleen hitzordu ezinbesteko bi: (H)ilbeltza Euskal Nobela Beltzaren Baztango Astea eta Pamplona Negra Literatura eta Zinema Beltzaren Iruñeko jaialdia.

Baztango jaialdiari Arizkunen emango diote hasiera; 19:30ean, Amaia Apalauza itzultzaileak Nuria Cadenas idazlearen Guillem liburua aurkeztuko du, (H)ilbeltzaren VIII. Bekaren lan irabazlea.

Asteazkenean, Anizen, Ernesto Pratek Muga hautsien hegalak liburua aurkeztuko du, eta ostiralean, hilak 23, Oraingoz izen gabe José Julián Bakedanoren film ertaina proiektatuko dute, Iruritako Gizarte Bilgunean.

Asteburuan, larunbatean, Bea Salaberrik eta Aingeru Epaltzak “Basque noir edo euskal nobela beltza?” mahai inguruan parte hartuko dute Arizkunen, 11:00etan, eta gero bazkaria egongo da, Erratzun. Bazkalondoan, Amorante frantsesa (Miren Agur Meabe), Haize beltza (Amaiur Epher) eta Azpijokoa Azpiazun (Iñaki Dorronsoro) liburuak aurkeztuko dituzte eta ilunabarrean “Izar bat eskuan, susmagarrien gaua” jokatuko dute Erratzuko ostatuetan.

Igandean, jaialdia bukatzeko, Isiltasunerat errendituak Itzuli beltz dramatizatua egingo Erratzuko kanposantutik abiatua, eta Pinpilipauxa horiak emanaldia egingo du Mairu antzerki taldeak.

Iruñea beltza

Iruñeko literatura eta zinema jaialdiak estereotipoen gaineko azterketa bat proposatuko du, pertsona batzuk arriskutsutzat eta beste batzuk errugabetzat hartzera gidatzen gaituzten arrazoiei buruz,  Susana Rodríguez Lezaun zuzendariak azaldu duenez.

Jaialdian izango dira, besteak beste, Arturo del Burgo, Jon Arretxe, Arantxa Rufo, Santiago Díaz, Alaitz Leceaga, Mikel Santiago eta Laura Balagué idazleak, ibilbide antzeztuak egin ahalko dira, euskaraz zein gaztelaniaz, eta Arsénico por compasión filma ikusi ahalko da, besteak beste. 

Nafarroa Baztan Iruñea Literatura

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X